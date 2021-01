Neil MacGregor erzählt "Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten"

"Um zu werden, wie wir sein wollen, müssen wir entscheiden, was wir waren." (Neil MacGregor)

Er ist einer der populärsten Museumsdirektoren weltweit: Der in Glasgow geborene Kunsthistoriker Neil MacGregor leitete von 2002 bis 2015 das berühmte British Museum in London. In dieser Zeit entstanden verschiedene Kooperationen mit der BBC, darunter das extra für Radiohörer*innen entwickelte Projekt "A History of the World in 100 Objects", das nicht nur eine erfolgreiche englische Radioserie wurde. Es folgten die Buch- sowie Hörbuchausgabe.

Die Welt im Ohr

Maya-Statue des Maisgottes, 715 n.Chr. Was erzählt uns heute die "Maya-Statue des Maisgottes", was kann uns eine Mumie über den ägyptischen Glauben erzählen? Oder die "Münze mit dem Kopf des Alexander" über Bildmanipulation? Und was werden die "Kreditkarte" und das "Lademodul" unseren Nachkommen über unser Jahrhundert verraten? Aus den beeindruckenden Beständen des Museums wählten MacGregor mit seinem Team mit der BBC einhundert Objekte aus - von den Anfängen der Menschheitsgeschichte vor rund zwei Millionen Jahren bis zur Gegenwart. Anhand von scheinbar unspektakulären Dingen des Alltags, aber auch bedeutenden Kunstwerken quer über die Kontinente hinweg sollte die Geschichte menschlicher Erfahrungen und ein umfassendes Bild unterschiedlicher Gesellschaftsformen erfahrbar gemacht werden. In der deutschen Bearbeitung stellt Hanns Zischler Neil MacGregors detailreiche, anschauliche und radiophone Beschreibung der Objekte vor. Ergänzt wird seine Erzählung von Stimmen anerkannter Expert*innen aus aller Welt.

Von untergehenden Königreichen, Kommerz und Kreuzzügen

Der Hedwigsbecher, Glas, vermutlich in Syrien hergestellt, 1100-1200 n.Chr. In weniger als dreißig Minuten Lesung entführt uns Neil MacGregor zunächst ins neunte Jahrhundert, an den Hof König Lothars II., dessen Königreich "Lotharingien" vermutlich vor allem aufgrund von gescheiterten Scheidungsversuchen zugrunde ging. Der "Lothar-Kristall", ein Bergkristall, erzählt davon, aber auch von den frühen royalen Idealen für eine gerechte Regentschaft. Der "Hedwigsbecher" geht auf die Zeit der Kreuzzüge zurück und enträtselt, was eine vor allem in Polen verehrte Heilige namens Hedwig mit den Handelsbeziehungen zwischen Christen und Muslimen zu tun hat. Neil MacGregors Weltgeschichte eröffnet eine faszinierende akustische Zeitreise rund um den Globus und die Errungenschaften von uns Menschen.

Neil MacGregors Weltgeschichte

am 6. Januar 2021 um 14.30h in den radioTexten am Feiertag auf Bayern2

Lesung von Hanns Zischler, Rahel Comtesse, Nico Holonics und Detlef Kügow

Komposition: Dagmar Petrus und Christoph Brandner

Ton und Technik: Ruth-Maria Ostermann

Regie: Antonio Pellegrino

Produktion: Bayerischer Rundfunk/Der Hörverlag 2012

Das Buch ist im C.H.Beck Verlag erschienen, das Hörbuch (20 CDs) beim Hörverlag.