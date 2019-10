Georg Stefan Troller Begegnungen mit Simenon, Sartre, Schygulla

Das Filmen und Schreiben sei sein "Ausweg aus der Unlösbarkeit des Daseins", sagte der große Dokumentarfilmer, Journalist und Autor, mittlerweile stolze 97 Jahre alt und immer noch am Schreibtisch. Sein neues Buch "Liebe, Lust und Abenteuer" umfasst 97 Begegungen mit legendären Schriftstellern und Schauspielerinnen des 20. Jahrhunderts - von Josephine Baker bis Jacques Brel, von Schygulla bis Simenon. Georg Stefan Troller ist zu Gast in den radioTexten am Dienstag. Lesung mit Martin Umbach

"Ich kann auch Englisch und Französisch schreiben. Aber das, was ich Schreiben nenne, kann ich nur auf Deutsch. Und das beruht darauf, dass ich mich mit dieser geliebten Sprache diese vielen, vielen Jahrzehnte hinweg ausschließlich befasst habe." (Georg Stefan Troller)

Von Josephine Baker bis Marlon Brando, von Jean-Paul Sartre bis Romy Schneider: legendäre Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, die alle mindestens einmal auf Georg Stefan Trollers mitunter pikante Fragen geantwortet haben. Der Reporter mit literarischem Herzen und stets gewitztem Bartschwung berichtet von 97 unvergesslichen Begegnungen mit Größen aus Kunst, Film und Fernsehen, Musik, Showbusiness und Politik. Warum gerade 97? "Seinem Alter entsprechend!", kommentiert Troller lächelnd. Entstanden ist eine Mischung aus Interviews, Aphorismen, Anekdoten, Bonmots, Fotografien und Geschichten, die in vielfältiger Form das Kernthema unserer Erdenexistenz umkreisen: den Eros als menschliche Trieb- und Antriebskraft, eben "Liebe, Lust und Abenteuer". Aus Georg Stefan Trollers Buch liest Martin Umbach.

Liebes-ABC der von Troller interviewten Stars

Vertrieben aus Wien

Der Sohn eines jüdischen Pelzhändlers wurde 1921 in Wien geboren. Der noch nicht mal zwanzig Jahre junge Buchbinder wurde, nach dem "Anschluss Österreichs" wegen seiner jüdischen Religionszugehörigkeit zunächst verhaftet und ins französische Internierungslager verbracht. Glücklicherweise konnte Troller mittels eines gefälschten Uruguay-Visums in die USA emigrieren. 1945 fuhr er als amerikanischer GI durch Nazi-Deutschland, u.a. durch München und durch Dachau; dort fotografierte er die "verkrümmten Skelette", wie er schrieb, um das Verbrechen festzuhalten. "Erst viel später, im Beruf, wurde es mir verständlich - weil Abbilden nicht nur ein In-sich-Aufnehmen bedeutet (man sagt ja auch: die Aufnahme), sondern ebenfalls ein Von-sich-Wegstoßen". In diesen Lagern, so Troller, sei der wahre Mythos des Jahrhunderts zelebriert worden, der da laute: was machbar ist, muss auch gemacht werden. Der GI, der sich weder in der Funktion des "Besatzers" noch des "Umerziehers" sehen wollte , kehrte in seine Geburtsstadt zurück. Doch dieses Wien war nicht mehr sein Zuhause.

Audrey Hepburn

Es folgten wilde Tramp-Fahrten quer durch die Neue Welt und nach Zentralamerika, dann Studien der Literatur- und Theaterwissenschaft in Kalifornien, New York und Paris. Seit 1949 lebt und arbeitet Georg Stefan Troller als Rundfunkkorrespondent, Fernsehjournalist und Schriftsteller in der Stadt an der Seine. In Deutschland wurde er mit seinem legendären "Pariser Journal" ab 1962 dem großen TV-Publikum bekannt. In seiner 70 Folgen umfassenden, stilbildenden Dokumentarfilmreihe "Personenbeschreibung" stellte der begnadete Interviewer prominente Künstler - u.a. alle französischen Chansonisten und Filmregisseure, Edith Piaf, Charles Bukowski, Orson Welles, Audrey Hepburn, Romy Schneider, aber auch fesselnde Persönlichkeiten jenseits des Showbiz vor. Laut Berliner Kinemathek hat Troller 170 Filme gedreht; dafür wurde er über dreißig Mal ausgezeichnet.

"Ich war ein Fremder, überall. Ich hatte durch die Vertreibung meiner Identität verloren. (...) Das Filmen und Schreiben aber war mein Ausweg aus der Unlösbarkeit des Daseins, aus den täglichen und nächtlichen beunruhigenden Träumen. Und ist es bis heute geblieben." (Georg Stefan Troller, Mit meiner Schreibmaschine)

"Liebe, Lust & Abenteuer - 97 Begegnungen meines Lebens"

von und mit Georg Stefan Troller

Martin Umbach liest Auszüge aus den Interviews Georg Stefan Trollers.

am 22. Oktober 2019, um kurz nach 21 Uhr in den radioTexten am Dienstag auf Bayern2

Lesung mit Martin Umbach

Das Buch ist im Corso Verlag erschienen.