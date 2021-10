Georg Büchner Preis für Clemens J. Setz Für den Reichtum der poetischen und sprachschöpferischen Imagination

Seit seinem hochgelobten Debütroman "Söhne und Planeten" von 2007 steht Clemens J. Setz aus Graz unter Genie-Verdacht. Längst preisgekrönt, wird er als Wunderkind der deutschsprachigen Literatur gehandelt. Der 38-Jährige Grazer hat Erzählbände, Gedichte und vier Romane vorgelegt. Zuletzt "Die Stunde zwischen Frau und Gitarre", ein Roman, der uns über tausend Seiten konsequent durch eine digital geprägte Welt führt, eine Welt, in der wir leben, die in der Literatur aber wenig vorkommt. Wer sich sonst nicht in der Welt von Social Media bewegt, dem sei trotzdem sein Twitteraccount ans Herz gelegt. Viele Gedichte findet man dort, Verszeilen wie "Das Herbstlicht macht aus Ohren zwei Sonnenkollektoren", hinreißend komische Fotos wie etwa eine "hassende Kartoffel" oder wie Clemens J. Setz im Obertongesang "The Lion sleeps tonight" intoniert.