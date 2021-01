Fremd zwischen den Welten "Die Leere der Vase" - Arabische Poesie von Galal Alahmadi

Galal Alahmadi wurde 1987 in der saudi-arabischen Stadt Tabuk am Roten Meer geboren. Als Jemenit erzogen und aufgewachsen, wurde er zum ersten Mal in der Schule mit Rassismus konfrontiert, er durfte nicht die Flagge der Saudis hissen wie seine Mitschüler, er verstand deren Sprache nur teilweise, er gehörte einfach nicht dazu. Früh fing er an zu schreiben, zog es vor zu schweigen und dem Papier sein Herz anzuvertrauen. Weil er als Jemenit in Saudi-Arabien nicht studieren durfte, verließ er seine Familie und ging in den Jemen, wo er Bauwesen und Literatur studierte. Er arbeitete als Journalist und Redakteur für verschiedene arabische Zeitungen und einem Magazin der Revolutionsbewegung und veröffentlichte Gedichte, in denen er sich kritisch mit Tradition und Religion auseinander setzt, mit Krieg, Zerstörung und Meinungsfreiheit.

2011 wurde er mit dem ersten Preis im nationalen Dichterwettbewerb des Jemen ausgezeichnet, 2014 erhielt er den "Abdulaziz-al-Maqalih-Preis" für Dichtung und 2017 in Kairo den renommierten "Afifi-Matar-Preis" für Poesie. 2011 floh er nach Jordanien, dann in den Libanon, 2016 kam er mit seiner Familie nach Deutschland. Sein erster Gedichtband auf Deutsch und Arabisch erschien 2020 in der Übersetzung von Leila Chammaa und Günther Orth im Secession Verlag.