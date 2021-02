"Die Eroberung Amerikas" - gelesen von Maestro Milberg Franzobels fulminanter Roman einer grausamen Expedition

"Eroberer haben sich noch nie mit Ruhm bekleckert"

"Richter Mortimer Grant machte ein Gesicht, als plagten ihn Blähungen. Er trat vom Fenster zurück, nahm seinen Cowboyhut vom Kopf und fächelte sich Luft zu. Der weißhaarige Grant war ein gutmütiger Mensch mit Gerechtigkeitssinn, aber Kopfzerbrechen bereitete dem Richter der Brief, den ihm seine Sekretärin in die Hand gedrückt hatte. Eine Klage auf Rückgabe der Vereinigten Staaten an die Indianer? Die Worte dieser unverschämten Forderung hallten in ihm nach wie Steine, die in einen tiefen Schacht gefallen waren. Contra legem. Seit dem Codex Hammurabi war keinem Richter so etwas Vertrotteltes jemals untergekommen."

Lesung mit Axel Milberg und Gespräch mit Bestsellerautor Franzobel

Der Impuls für den neuen Roman "Die Eroberung Amerikas" erzählt der preisgekrönte Autor, war ein einziger Satz, der in einer Fernsehsendung gefallen war, dass diese Expedition "der erfolgloseste Eroberungszug in der Geschichte der spanischen Konquistadoren sei. Das hat mich dermaßen gefangengenommen, dass ich dann begonnen habe zu recherchieren. Und dann hat es mich so fasziniert, mich mit dem 16. Jahrhundert zu beschäftigen, in diese Zeit einzutauchen", dass ein 600 Seiten starker, fulminanter Roman entstanden ist, der "mit Verve, Fabulierlust und Mitteln der Volksoper farbenprächtige Bilder und ein Panoptikum skurriler Figuren entwirft. Erkenntnis- und Lesevergnügen zugleich, mit einer Utopie am Ende – und preisverdächtig," sagt Literaturexpertin Cornelia Zetzsche.

Und wer wissen will, welchem Herrscher Franzobel diesen Satz: "N Gott as wollt hätt, laub Ihr, Gott hätt Eu schickt, i Wilden u bekehrn?" in den Mund gelegt hat