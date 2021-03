Laura Marie liest Françoise Sagan: Bonjour Tristesse

Dunkler Lockenschopf - ein kurzer Schopf, keine langen Mädchenlocken - ein verletzlicher und zugleich provozierender Blick, ein ganz junges Gesicht: So waren die Bilder, die durch die Zeitungen gingen, als Françoise Sagan 1954 mit einem Schlag bekannt wurde. Sie war 18, als sie "Bonjour Tristesse" schrieb, ein Roman, der ein weltweiter Skandalerfolg wurde.

Rücksichtslos - auch sich selbst gegenüber

In den prüden und auf Wiederaufbau bedachten 50er -Jahren erschien ein Teenager und schrieb eine Hauptfigur, die keine Rücksichten nahm, nicht auf Rollenzuschreibungen, nicht auf Sitte und Anstand, nicht auf Dritte. Cécile in "Bonjour Tristesse" räumt alle Hindernisse aus dem Weg - kein Roman, in dem es darum geht, wann endlich Hochzeit gefeiert wird.