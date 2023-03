Hans Jürgen Stockerl liest Giuliano da Empoli: Der Magier im Kreml

"Der Zar machte eine weitere Pause, die ich unter anderen Umständen, ohne zu zögern, als theatralisch bezeichnet hätte. Dann fuhr er in neutralem Ton fort: 'Ich habe den Befehl gegeben, deinen Freund Chodorkowski morgen bei Sonnenaufgang verhaften zu lassen. Wir werden auch Kameras hinschicken, jeder soll sehen, dass niemand über dem heiligen Zorn des russischen Volkes steht ...'"

Von Schauprozessen und Polit-Inszenierung: Giuliano da Empoli ist eigentlich Politikwissenschaftler, lehrt in Paris und hatte zuletzt über die Rolle politischer Berater geschrieben. Und das führte den Schweizer zu seinem ersten Roman: über den Aufstieg Putins und seinen - fiktionalen, aber einem realen Politiker nachempfundenen - Spin Doctor Vadim Baranow. Mit viel Hintergrundwissen und unter Hinzuziehung des gesamten historischen Personals, von Michail Chodorkowski über Jelzin bis Clinton - erzählt da Empoli die letzten 30 Jahre aus der Logik des Kremls. Sie führen direkt zum Krieg im Donbass - und weiteren Gedankenspielen. Als Russland 2022 die Ukraine angriff, war "Der Magier im Kreml" bereits veröffentlicht und in Frankreich ein Bestseller. Nun liegt die deutsche Übersetzung vor (Verlag C.H.Beck). Für die radioTexte am Sonntag führte Andreas Trojan ein Gespräch mit dem Autor. Hans Jürgen Stockerl liest einen Ausschnitt aus dem Roman.