Irina Wanka liest Emily Brontë: Sturmhöhe

"Wuthering Heights is a more difficult book to understand than Jane Eyre, because Emily was a greater poet than Charlotte."

Mythos Emily

Die rätselhafte Emily, die schüchterne Schöpferin dieser merkwürdigen Liebesgeschichte zwischen Cathy und Heathcliff wurde 1818 in West-Yorkshire geboren und verbrachte dort die meisten ihrer nur dreißig Lebensjahre, einige Zeit arbeitete sie als Lehrerin. Trotz ihres stillen, introvertierten und kurzen Lebens inspiriert sie bis heute viele KünstlerInnen (in der Musik z. B. Kate Bush oder Death Cab for Cutie) die ihre Werke interpretieren, adaptieren oder über die introvertierte Schriftstellerin spekulieren. Im Herbst vergangenen Jahres lief "Emily" in unseren Kinos, ein Biopic, in dem die Regisseurin Frances O’Connor sehr frei das (mögliche, aber so nicht belegte) Leben der Emily Brontë in wunderschönen Bildern inszeniert - und auch öfters fiktiv aufpeppt mittels Affäre mit dem neuen Vikar. "Sturmhöhe" wurde bis heute sogar an die zwanzig Mal verfilmt. William Sommerset Maugham schrieb über die geheimnisvolle Miss Brontë: