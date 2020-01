Eduardo Halfon "Duell" - eine atemberaubende Spurensuche

"Duell" - der preisgekrönte Roman auf Bayern 2

"Er hieß Salomon. Er starb, als er fünf war, ertrunken im See von Amatitlán. So bekam ich es als Kind in Guatemala erzählt. Der ältere Bruder meines Vaters, der erstgeborene Sohn meiner Großeltern, mein potentieller Onkel Salomon, sei im See von Amatitlán ertrunken, verunglückt, als er so alt war wie ich, und seine Leiche sei nie gefunden worden. Wir verbrachten alle Wochenenden im Landhaus meiner Großeltern in Amatitlán, am Seeufer, und ich konnte den See nicht anschauen, ohne mir vorzustellen, dass auf einmal der leblose Körper des kleinen Salomon auftauchte ..." so beginnt diese atembraubende Geschichte, die Spurensuche nach dem Bruder von Eduardo Halfons Vater.

Eduardo Halfon wurde 1971 in Guatemala-Stadt geboren. Er ist einer der wichtigsten Schriftsteller der jüngeren lateinamerikanischen Literatur. Er wuchs in den USA auf. Nach seiner Rückkehr nach Guatemala unterrichtete er als Professor für Literatur an der Universidad Francisco Marroquín. Halfons Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt.

Vom Ingenieur zum preisgekrönten Schriftsteller

Cornelia Zetzsche: "Wir erreichen Sie in Paris, aber Sie sind in Guatemala geboren und in den USA aufgewachsen und haben dort Betriebstechnik studiert. Wie kamen Sie zum Schreiben?"

Eduardo Halfon: "Ich hatte nie geplant, Schriftsteller zu werden. Ich war nicht mal ein Leser. Ich war als Kind immer gut in Mathe, also wurde ich Ingenieur. Ich denke, Schriftsteller zu werden, hatte bei mir viel mit Frust zu tun. - Ich wurde in Guatemala geboren. Genau an meinem 10. Geburtstag flohen wir wegen des Bürgerkriegs, ich wuchs in den USA auf, ging dort zur Schule und studierte. Englisch wurde meine Sprache und ist es noch immer, auch wenn ich auf Spanisch schreibe. Wie kam es dazu? Ich machte meinen Uni-Abschluß und wurde, weil mein Studenten-Visum auslief, gezwungen, die USA zu verlassen und ging zurück nach Guatemala, in ein Land, das ich nicht mehr kannte, in eine Kultur, die ich nicht kannte, eine Sprache, die ich kaum noch sprach. Ich verstand sie, weil meine Eltern Spanisch mit uns redeten, aber ich antwortete auf Englisch, Englisch ist meine stärkere Sprache.

Mit 23, 24 war ich sehr frustriert, desorientiert, auf tiefgehende Weise am falschen Ort und sehr sehr frustriert. Mit 28 schließlich suchte ich Hilfe, um zu verstehen, was dieses Gefühl bedeutete, diese fast existentielle Lebensangst. Ich ging zurück an die Universität, ich wollte Philosophie-Kurse belegen, dachte, die Philosophie würde mir helfen, diese Krise zu verstehen, aber das ist in Guatemala ein kombinierter Studiengang, Literatur und Philosophie. Mir wurde gesagt, wenn ich Philosophie studieren wollte, müsste ich auch Literatur studieren. Ich wurde also dazu gezwungen. Und ich verliebte mich sofort in Bücher, in Literatur, vor allem in Kurzprosa und Kurzgeschichten. Ich begann zu lesen und wurde, mit fast 30, als Leser geboren! - Ich las alles, was ich bekommen konnte, ein Buch am Tag, mit dem herrlichen Chaos dessen, der zum ersten Mal liest. Die Folge davon war das Schreiben. Ich war so voller Bücher, dass Schreiben eine Art Überlauf wurde

"Und Sie schreiben auf Spanisch, warum nicht auf Englisch?"

"Ich denke auf Englisch, aber ich schreibe Spanisch."

"Vielleicht, weil Sie so viel auf Spanisch lasen?!"

"Das ist eine mögliche Antwort. Ich denke an eine schönere Antwort: Meine Kindheit, diese ersten zehn Jahre, war Spanisch. Mein Schreiben beginnt immer dort, in diesen ersten zehn Jahren, den 70ern in Guatemala, und das war Spanisch. Selbst wenn mein Denken zunächst Englisch ist, zumindest damals, als ich begann, jetzt denke ich in zwei Sprachen, übte ich mich als Autor in Spanisch.

"Sie begannen mit Geschichten: über einen Schriftsteller, der sich das Leben nahm, über einen Maler, der sich umbrachte, aber seit “Der polnische Boxer” schreiben Sie über Ihre Kindheit und Ihre jüdische Familie, auch im neuen Roman „Duell“; eine Familiengeschichte zwischen Polen, dem Libanon, Guatemala, den USA, Israel, geprägt von der Barbarei des 20. Jahrhunderts. Vor allem geht es um die Geschichte Ihres Großvaters, der zwei Konzentrationslager überlebte, Sachsenhausen und Auschwitz. Wie ging er um mit diesem Schicksal als Holocaust-Überlebender?"

"Er überlebte viele Konzentrationslager, sechs oder sieben oder acht KZs, er erinnerte sich nicht mehr genau. Er wurde im November 39 verhaftet, sehr früh, und 1945 befreit. Er kam also in der ganzen Kriegszeit von Lager zu Lager, war die meiste Zeit in Sachsenhausen, kurz in Auschwitz, er überlebte, hatte Glück. Er war 19, war kräftig und konnte arbeiten. Er hatte großes Glück! 1946 kam er nach Guatemala, weil er dort einen entfernten Cousin hatte. Was mich daran interessierte war, daß er sich für das Schweigen entschied. Er sprach nicht über diese sechs Jahre. Wenn wir nach der Nummer auf seinem Arm fragten, sagte er, das sei seine Telefonnummer. Und 60 Jahre später schließlich, beschloss er, darüber zu reden. Ich fragte ihn eines Tages, ob er mit mir darüber reden würde, und er tat es. Es war ein sehr sehr langes Gespräch, sehr chaotisch. Es war lange her, und es gab, nehme ich an, Dinge, über die er nicht sprechen wollte oder die er verdrängt hatte, als Reaktion auf das Trauma

"Das war im Jahr 2001, Sie waren schon 30 Jahre alt! Was bedeutete Ihnen sein Schweigen über all die Jahre?"

"Es war ein Schweigen, das ich respektierte. Man wusste, was er durchgemacht hatte, man wollte nicht neugierig sein, es war eine sehr persönlich Sache, nicht über den Tod seiner Geschwister und seiner Eltern und alles, was er durchgemacht hatte, reden zu wollen. Als ich ihn zu sprechen bat, sagte er sofort ja, ich mußte ihn nicht überzeugen. Er setzte sich hin, ich denke, er war bereit, ich weiß nicht, vielleicht, weil er dem Tod näher kam und seine Geschichte hinterlassen wollte, und ich nahm seine Geschichte als Geschichte, fast als Literatur. Der Teil über den polnischen Boxer war eine Anekdote, er erzählte sie in zwei Minuten:

Er war nach Auschwitz geschickt worden, um zu sterben. Zu der Zeit, 1942, wussten sie, Juden kamen dahin, um zu sterben, und er traf einen Boxer in Block 11, in einer dunklen Zelle, und dieser Boxer rettete ihn. Er schulte ihn in einer Nacht für eine Verhandlung am nächsten Tag. Der Boxer erkannte seinen Akzent. Es ist eine großartige Geschichte über die Macht der Sprache als Rettung. Ich wußte, das ist die Geschichte, die ich schreiben möchte; nicht über die sechs Jahre, sondern über diese zwei Männer in einer Nacht in einer dunklen Zelle, in Block 11 in Auschwitz. Ich brauchte acht Jahre dafür. In dieser Zehn-Seiten-Geschichte steckt alles, worüber ich seitdem schreibe, viele Bücher und Geschichten. Und ich bin immer noch dran, auch wenn es in meinem neuen Buch, „Duell“, auch um meinen anderen Großvater geht, den libanesischen Teil meiner Familie.

"Es gab also erst mal das literarische Interesse an der Geschichte Ihres Großvaters. Seitdem schreiben Sie über Ihren Großvater und Ihre Familie, ist das ein verpflichtendes Erbe?"

"Es gibt keine Verpflichtung. Was mich an meiner Art des Schreibens interessiert, ist all das, was ein Ingenieur nicht machen soll. Ich bin immer noch ganz Ingenieur, sehr systematisch, sehr organisiert, außer ich schreibe. Dann sitze ich da und lasse mich von der Geschichte wohin auch immer führen. Ich beginne normalerweise mit einem Bild, im Fall meines Großvaters mit der Nummer auf seinem Arm. Und dann erzählt sich die Geschichte, wie sie erzählt werden soll. Manchmal geht es schnell, manchmal braucht es acht Jahre. Da gibt es keine Agenda, keine Absicht. Ich habe gelernt, nicht zu kontrolliert zu sein."

"Der Name des Erzählers in Ihrem neuen Roman “Duell” ist, wie in früheren Büchern, Eduardo Halfon, Ihr eigener Name, und es gibt viele gemeinsame Züge mit Ihnen als seinem Schöpfer. Wie würden Sie die Grenze von Fiktion und Autobiographie definieren?"

"Ich denke, alle Fiktion ist autobiographisch. Ich denke, alle Schriftsteller schreiben über ihre Ängste, ihr Leben, ihre Lieben. Die meisten verdecken das oder ändern den Namen, aber man sitzt da und schreibt über sich selbst. Ich schreibe Fiktion, und diese Literatur entspringt sehr intimen Geschichten und Momenten meines Lebens. Ich gab dem Erzähler meinen Namen, aber er ist nicht ich. Ich benütze mein Leben als Hintergrund, als Kulisse, aber das Drama auf der Bühne ist Fiktion."

"Es gibt noch eine andere Parallele zwischen Ihren Erzählern und Ihnen selbst: Sie sind alle Nomaden, sie sind alle Suchende. Der Erzähler in “Duell” sucht die Wahrheit, vielleicht auch seinen Ursprung, seine Identität"

"Ja, er sucht die Wahrheit hinter einer Erinnerung, die nicht wahr ist. Er erforscht, was wirklich mit seinem Onkel Salomon, dem älteren Bruder seines Vaters geschah, der als Junge ertrank. Ich wuchs damit auf, dass man mir sagte, er ertrank in einem See. Niemand sprach darüber. Es war verboten. Und ich merkte, er ertrank nicht im See, die Geschichte war viel schlimmer. Deshalb beginnt „Duell“ mit dem Erzähler, der sich auf die Suche nach der Wahrheit dieser Geschichte macht. Und die Wahrheit, die er findet, geht viel tiefer und ist viel persönlicher."

"Sie hat zu tun mit Schuld."

"Sie hat zu tun mit Schuld und mit ihm selbst, nicht nur mit Salomon. Und das überraschte mich, als ich sie schrieb, was immer phantastisch ist."

"Was war der Impuls zur Geschichte, und wieder vermischen sich Autor und Erzähler des Romans?!"

"Sie mischen sich, wenn ich spreche, manchmal sage ich er, manchmal ich. (Lacht) Einfach das Bild eines ertrunkenen Jungen. In einem wunderschönen See in Guatemala. Zumindest war er das. Heute ist er vergiftet und stirbt."

"Diese Familie ist voller Geschichten."

Eduardo Halfon: "Jede Familie ist voller Geschichten. Ich stehle unsere einfach und mache Literatur daraus."

Lesung mit Shenja Lacher

Schauspieler Shenja Lacher

"Duell" ist ein Duell zwischen Brüdern, zwischen Wahrheit und Erfindung, Gestern und heute. "Duelo" im Spanischen heißt Duell und Trauer. Melancholie ist der Grundton dieser Erzählung, einer Familiengeschichte zwischen Polen, Guatemala und den USA, Libanon und Israel, die zurückreicht bis in die Konzentrationslager von Sachsenhausen und Auschwitz.



