Erinnerung an zwei große Schriftsteller Edgar Hilsenrath und Peter Altenberg

Vergangenen Sonntag ist der große Erzähler Edgar Hilsenrath im Alter von 92 Jahren gestorben. Er machte sich nicht viel aus dem Literaturbetrieb, ein Solitär, mit dem man in Deutschland nicht so recht umzugehen wusste. Er bekam viele Preise, doch scheute man sich, ihm, der so grotesk und mit Humor über den Holocaust zu schreiben vermochte, die ganz großen Preise zu überreichen. Nur in der deutschen Sprache, der seine Liebe gehörte, war er zuhause. Die Romane "Der Nazi & der Friseur", "Nacht", "Das Märchen vom letzten Gedanken" und "Fuck America" gehören zu seinen wichtigsten Büchern.

Zum Tod des phantastischen Erzählers Edgar Hilsenrath

Edgar Hilsenrath wurde am 2. April 1929 in Leipzig geboren. Er gehört zu den wichtigsten literarischen Zeugen des Holocaust. Mit seiner genauen Beobachtungsgabe, seiner Sprachkunst konnte er die schlimmsten Gräueltaten des Ghettos beschreiben, grausam, realitätsnah, doch seinen Humor, seinen Sinn für das Groteske, die Satire verlor er dabei nie.

Edgar Hildenrath, der Schriftsteller mit der Baskenmütze und der stets qualmenden Zigarette Mit seiner Mutter und Schwester floh er 1938 kurz vor der Reichspogromnacht nach Rumänien zu den Großeltern. 1941 wurde er ins das Ghetto Mohyliw-Podilskyj verschleppt, das er überlebte. Nach Kriegsende floh Hilsenrath nach Palästina. Auch hier fühlte er sich nicht zugehörig, reiste 1947 nach Lyon zu seiner Familie, erlernte auf Anraten seines Vaters das Kürschner-Handwerk. Anfang der 50er Jahre wanderte er in die USA aus, wo er sich als Taxifahrer und Kellner über Wasser hielt. Dort begann er zu schreiben. Sein erster Roman "Nacht" fand zunächst keinen Verlag. 1964 wurden 1000 Stück aufgelegt. Der Roman fand keinen großen Anklang, weil Hilsenrath die Linie zwischen Opfer und Täter verwischte, zwischen den Nazis und Teilen der Ghetto-Polizei, die in seinem Roman zum Teil auch aus Juden bestand.

Verliebt in die deutsche Sprache

Erst mit seinem Roman "Der Nazi und der Friseur", der 13 Jahre später erschien, landete er genau mit dieser Erzählhaltung einen Welterfolg; ihm war ein Schelmenroman gelungen, eine Groteske, die die Geschichte des NS-Massenmörders Max Schulz erzählt, der sich nach dem Krieg als Jude Itzig Finkelstein vor den Verfolgern zu verbergen sucht. Für diesen Roman fand sich zunächst wieder kein deutscher Verlag, er erschien zuerst in der englischen Übersetzung in Amerika.

Auf der Frankfurter Buchmesse 1978 mit seinem Roman "Nacht" Als einer der ersten schrieb Edgar Hilsenrath bereits 1982 vom türkischen Völkermord an den Armeniern. In "Das Märchen vom letzten Gedanken" beschreibt er diese Gräueltaten, verglich sie mit dem Mord an den Juden. Lange bevor sich die EU und andere Staaten durchrangen, die Morde als Genozid zu benennen. Edgar Hilsenrath gehört zu den wichtigsten Stimmen der Gegenwartsliteratur. Er ist in 18 Sprachen übersetzt und bekam zahlreiche Preise.

Zum 100. Todestag von Peter Altenberg - des Wiener Cafehaus-Literaten

Peter Altenberg alias Richard Engländer, einige seiner Gedichte und Skizzen wurden von Alban Berg vertont Vieles hat Peter Altenberg ausprobiert, der eigentlich Richard Engländer hieß, und sich - nach dem Rufnamen seiner Jugendliebe Berta Lecher - Peter nannte und nach dem österreichischen Ort Altenberg in der Nähe von Linz, wo jene wohnte. Er war ein Meister der kleinen Form, von virtuosen Psychogrammen einer untergehenden Gesellschaft. Er skizzierte das Proletariat, die einfachen Leute, während er der Aristokratie den Spiegel vorhielt.

"Ich möchte einen Menschen in einem Satze schildern, ein Erlebnis der Seele auf einer Seite, eine Landschaft in einem Worte!" Peter Altenberg

"Wie ich es sehe"

Peter Altenberg wurde am 8.3.1859 in Wien geboren. Er war der Sohn eines betuchten Großkaufmanns. Er probierte sich als Student der Medizin, der "juris prudens", machte eine Buchhändlerlehre in Stuttgart, brach aber alles immer wieder ab. Als ihm ein Arzt "Überempfindlichkeit des Nervensystems" attestierte, gab er seine bürgerlichen Versuche auf und lebte als Bohemien. Er saß in Cafes, fing an, seine Beobachtungen zu skizzieren. Im berühmten Wiener "Café Griensteidl", auch bekannt als "Café Größenwahn", lernte er Egon Friedell, Alfred Polgar, Karl Kraus und Artur Schnitzler kennen. Die beiden letzteren ermutigten ihn, seine Texte zu veröffentlichen. Seine ersten Prosaskizzen erschienen 1896 unter dem Titel "Wie ich es sehe".

I

Der Melancholiker und Frauenverehrer "Edelster, merkwürdigster aller Väter, lange habe ich dein göttliches Geschenk der Freiheit mißbraucht, habe edle und ganz unedle Damen heiß geliebt, bin in Wäldern herumgelungert, war Jurist, ohne Jus zu studieren, Mediziner, ohne Medizin zu studieren, Buchhändler, ohne Bücher zu verkaufen, Liebhaber, ohne je zu heiraten, und zuletzt Dichter, ohne Dichtungen hervorzubringen! Denn sind meine kleinen Sachen Dichtungen?! Keineswegs. Es sind Extrakte! Extrakte des Lebens. Das Leben der Seele und des zufälligen Tages, in 2-3 Seiten eingedampft, vom Überflüssigen befreit wie das Rind im Liebig-Tiegel! Dem Leser bleibe es überlassen, diese Extrakte aus eigenen Kräften wieder aufzulösen, in genießbare Bouillon zu verwandeln, aufkochen zu lassen im eigenen Geiste, mit einem Worte, sie dünnflüssig und verdaulich zu machen. Aber es gibt 'geistige Mägen', welche Extrakte nicht vertragen können. Alles bleibt schwer und ätzend liegen. Sie bedürfen 90 Prozent Brühe, Wässerigkeiten. Womit sollten sie die Extrakte auflösen?! 'Mit eigenen Kräften' vielleicht?!



So habe ich viele Gegner, 'Dyspeptiker der Seele' ganz einfach! Schwer Verdauende! 'Fertig werden' ist für den Künstler alles. Sogar mit sich selbst fertig werden! Und dann, ich halte dafür: Was man 'weise verschweigt' ist künstlerischer, als was man 'geschwätzig ausspricht'. Nicht?! Ja, ich liebe das 'abgekürzte Verfahren', den Telegramm-Stil der Seele!"

Peter Altenberg, Selbstbiografie

"Mein Leben ist unwichtig. Aber was davon für die anderen wichtig ist, ist wichtig"

Als Peter Altenberg nach vielen Krisen und Zwangseinweisungen in psychiatrische Anstalten durch seinen Bruder am 8. Januar 1919 starb, sagte sein Freund Karl Kraus bei seiner Beerdigungsrede:

„Wehe der Nachkommenschaft, die Dich verkennt!“