Lesung mit Doris Dörrie Was die Welt zusammenhält: gutes Essen!

Was Paella mit Toleranz zu tun hat

"Meine Theorie ist, dass es gefährlich ist, wenn wir nicht mehr regelmäßig in großen Runden essen und unsere Geschichten erzählen und hören. Es macht uns auf jeden Fall nicht gerade toleranter, und als weitere negative Begleiterscheinung verkümmert unsere Fähigkeit zu erzählen. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Spanien toleranter mit Fremden umgeht als fast jedes andere europäische Land. Vielleicht liegt es an der Paella. Ich will ja, ich will ja, ich will ja nach Sevilla."

Doris Dörrie

Doris Dörrie (l.-r.) mit Hannelore Elsner und Elmar Wepper, 2008 vor der Premiere ihres Films "Kirschblüten-Hanami" im Münchner Gloria Palast

1955 in Hannover geboren, studierte die Tochter eines Arztes und Schokoladenliebhabers Theater und Schauspiel in Kalifornien und New York, entschloss sich dann aber für die Regiearbeit. 1983 gab sie ihr Kinodebüt mit dem Film "Mitten ins Herz". Ihr dritter Film "Männer" wurde zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Ihre späteren Arbeiten wurden vielfach preisgekrönt. Zudem veröffentlichte sie mehrere Erzählungen und Romane, darunter "Was machen wir jetzt?", "Happy" und "Der Mann meiner Träume“. Sie leitet den Lehrstuhl "Creative Writing" an der Filmhochschule München und gibt immer wieder in allen Ländern der Welt Schreibworkshops. Seit 2019 ist sie Mitglied der Oscar Academy. Doris Dörrie lebt in München und Bernbeuren.