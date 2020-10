Durs Grünbein Der Dichter und sein Dresden

"Alles auf Anfang. Und da stehst du nun wieder wie damals – !" (Durs Grünbein)

Am Anfang steht ein Alptraum. Gleich auf den ersten Seiten seines Buchs "Die Jahre im Zoo" eröffnet Durs Grünbein, ein Jahr nach dem Mauerbau in Dresden geboren, Einblicke in mitunter dunkle Nächte seiner Kindheit. Damals wurde er von wiederkehrenden Alpträumen gequält, in denen der kleine Junge in seinem Kinderbett schutzlos dem düsteren Kosmos entgegenblickte. Sein Gehirn schien aus dem Zimmer auszulaufen in schwarze Unendlichkeit.

"Ich war sieben, als die Gewißheit der Sterblichkeit mich streifte, das Gefühl des Ausgesetztseins im All." (Die Jahre im Zoo, Durs Grünbein)

Bald aber kehrt die Kinderseele aus bösen Träumen und dem Weltall zurück auf realen Boden: Der heute berühmte und vielfach ausgezeichnete Dichter, Übersetzer und Essayist schildert in "kaleidoskopischer Prosa" und epischen Gedichten seine Kindheits- und Jugendjahre, die Durs Grünbein in Hellerau verbracht hat - Hellerau, die 1906 gegründete Gartenstadt auf den nördlichen Hügeln oberhalb Dresdens. Vater, Mutter, Kind lebten damals, in den 60er Jahren, unterm Dach eines vom Krieg verschont gebliebenen Mietshauses, die Großeltern wohnten im Erdgeschoss, gleich neben einem Fischwarenladen - der Grund für Durs Grünbeins bis heute anhaltende "stille Phobie" vor Fischgerichten.

"Hügelab, hügelan fuhr mit klapprigen Wagen die Straßenbahn,

An blinden Fenstern vorbei, Häusern, geduldig wie Leguane.

Ungute Stadt – der nichts geblieben war als ihr Schatten.

In den Strombügeln spielte der Wind einen langsamen Satz.

Dabei dachte er oft, an der Elbe zu angeln – die lag so nah.

Nie was gefangen, doch die Fische im Laden taten ihm leid.

Die Büchse Erinnerung, ein altes Blech voller Regenwürmer:

Man öffnet sie, und Kindheit, das Erbärmliche, weht einen an." (Die Jahre im Zoo, Durs Grünbein)

Diese "Erinnerungsübung" hat Durs Grünbein über Jahre hinweg beschäftigt, immer wieder fügte er aus "Splittern und Scherben" Vergangenheit zusammen. So entstand beispielsweise das Porträt über den Großvater, einem früheren Fleischhauer mit Ochsenkopf-Tattoo auf dem behaarten Arm, der viel Lebenszeit im Stehen verbringen musste und nunmehr, in den Kindheitsjahren des Dichters, zu einem stummen "Stoiker des Sitzens" geworden war und in den Fernseher dauerstarrte. Die TV-Favoriten: Sendungen über gefangen gesetzte Zoo-Tiere.

Durs Grünbein - kurz und knapp Durs Grünbein wurde am 9. Oktober 1962 in Dresden geboren. Nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs führten ihn Reisen durch Europa, nach Südostasien und in die Vereinigten Staaten. Er war Gast des German Department der New York University und der Villa Aurora in Los Angeles. Für sein Werk erhielt er eine Vielzahl von Preisen, darunter den Georg-Büchner-Preis, den Friedrich-Nietzsche-Preis, den Friedrich-Hölderlin-Preis sowie in diesem Jahr den polnischen Zbigniew Herbert International Literary Award. Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Er lebt in Berlin und Rom.

Grünbeins Dresden - prächtig und traumatisiert

Grünbeins Erinnerungsbogen endet jedoch nicht bei Kindheitsträumen oder Anekdoten über seine Dresdner Familie. Er spannt den Bogen weiter, begibt sich in kühnen Sprüngen auf kulturgeschichtliche Exkursionen: zurück in die Vergangenheit seines als "Tal der Ahnungslosen" berüchtigten Geburtsorts beispielsweise, in dem Westfernsehen nicht mehr zu holen war. Er erzählt von einigen "Unbegreiflichkeiten" der DDR, diesem "rundum verschlossenen, neurotischen Land", das eine eigene Hochseeflotte unterhielt und seinen Indianerkult pflegte. Er tastet nach der Atmosphäre von Dresden als zerstörte, traumatisierte, dann besetzte Stadt, und erweckt ebenso Bilder von einem früheren, prächtigen Dresden als (kurze) Lebensstation von Kafka, Rilke oder Benn. Durs Grünbein verwebt Erinnerungspartikel mit historischen Fakten, Kindheitsreminiszenzen mit klugen Reflektionen - eine widersprüchliche und darum sehr nachfühlbare Liebeserklärung an diesen Erdenfleck am östlichen Rand Deutschlands.

"Die Jahre im Zoo"

von und mit Durs Grünbein

"Die Jahre im Zoo. Ein Kaleidoskop"(2017) ist mit 45 Abbildungen im Suhrkamp Verlag erschienen.

