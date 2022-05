Zur Erinnerung an den Dichter SAID "Die Sprache, die ich atme, ist Deutsch"

"das kind geht an der mauer entlang - es will die stille nicht verletzen. im gegenzug verspricht die gasse, seine schritte nicht gleich zu verschlucken." Das Kind genießt die Wärme "und vergisst die zwei säulen seiner kinderzeit: angst und worte". Berührende Zeugnisse einer Kindheit, als Teheran auf dem Weg in die Demokratie war mit dem ersten demokratisch gewählten Premiere-Minister, der durch die CIA gestürzt wurde. Es ist eine Kindheit ohne Mutter, die nach der Geburt vom Vater verstoßen wurde, es wächst bei der Großmutter auf, seine Freunde sind Hunde, Platanen, Krähen und Maulbeerbäume.

"teheran

das kind wird an einem mittwoch um drei uhr nachmittags geboren.

in einem krankenhaus.

auf diesen ort haben sich die eltern geeinigt.

zur stunde der geburt sind sie geschieden.

die ehe hat 41 tage gedauert.

die mutter ist bei der geburt 14 jahre alt und blutet stark.

der arzt hat

gewütet:

"ihr seid keine menschen, sondern tiere."

das kind weiß:

das zimmer hat ein fenster auf einen garten. der tag ist voller sonne.

dies alles wird dem kind erzählt, viele jahre später, weil es danach fragt."

(aus "ein vibrierendes kind")

"wo ich sterbe, ist meine fremde"

1965 kam SAID wegen eines Ingenieur-Studiums nach München. Sein politisches Engagement gegen die Schah-Diktatur machte ihm jedoch eine Rückkehr in den Iran unmöglich. Nach dem Sturz des Regimes kehrte SAID 1979 zurück nach Teheran, sah aber als Gegner der nun herrschenden Mullahs keine Möglichkeit zu einem Neuanfang in seinem Land. Schon nach wenigen Monaten kehrte er zurück nach Deutschland ins Exil. Seitdem lebt er in der Fremde, als Grenzgänger zwischen zwei Sprachen, ein Heimatloser, ein Schriftsteller, der am politischen Gedächtnis der Welt weiter schreibt, der brüchigen Haut der Seele, wie er selber sagt. Nicht Deutschland habe ihn aufgenommen, sondern die deutsche Sprache, sagt er und schreibt Prosa, Märchen, Hörspiele, vor aber allem Lyrik, "denn Lyrik erzählt nicht, sie trifft".

2000, als erster nichtdeutscher Präsident des PEN Bereits mit seinem 1981 erschienenen ersten Gedichtband "liebesgedichte" erregte er großes Aufsehen. SAID hat seither viele Lyrikbände, Essays und Hörspiele geschrieben. Ein "deutscher" Lyriker, ein Vollblut-Poet, einer, der immer auch auf politischem Hintergrund seine Poeme und Betrachtungen malt. Vor allem mit seinem Poem "selbstbildnis für eine ferne mutter" wurde er 1992 einem größeren Publikum bekannt, die er nach 47 Jahren in Toronto in der Wohnung seines Stiefbruders wieder sah, weil ihr die deutschen Behörden ein Visum verweigerten. Sein intimstes, eindringlichstes und am meisten beachtetes Buch.

Mit den jetzt posthum erschienenen Miniaturen "ein vibrierendes kind" lässt uns der Dichter nun erneut in seine Kindheit schauen, in eine längst vergangene Zeit, in ein Land der Strenge, der Kultur und Gastfreundschaft, in eine Kinderwelt voller Angst, Träume und voller Phantasie. Eine Art poetischer Autobiografie.

fortgeflogen

SAID als Fünfjähriger "das kind ist oft krank;

zumindest meint das die großmutter.

dann wird es im vaterzimmer hingelegt

und gut zugedeckt.

wenn das fieber in ihm summt,

verändert sich die logik des raums.

es öffnet die türfenster,

geht auf zehenspitzen zu seiner palme

und klettert sie hoch.

von der baumkrone fliegt das kind hinauf.

es bleibt im himmel stehen – wie ein pirol sich in der luft hält –

ohne zu flattern.

dann schwebt es über die dideban-straße,

gelangt zu den flachdächern auf der anderen seite.

von dort betrachtet das kind das haus,

seine palme.

in den klaren nächten

fliegt es sogar zu den sternen.

das kind fliegt fort – wann immer es nötig ist." (aus: 'ein vibrierendes Kind', erschienen bei C.H. Beck)

SAID, ein Pseudonym, auf Deutsch "Der Glückliche", wurde am 27. Mai 1947 in Teheran geboren. Sein Vater, ein strenger Offizier, war viel unterwegs, seine Mutter bei seiner Geburt gerade erst 14 Jahre alt, vom Vater bereits verstoßen. Er sieht sie zum ersten Mal mit 43 Jahren, zwei Fremde, die sich da gegenüber stehen.

Neben seiner schriftstellerischen Arbeit war SAID von 2000 bis 2002 als erster Nicht-Deutscher Präsident des PEN-Zentrums und 1995/96 war er Beauftragter der "Writers in Prison Committee".

SAID erhielt für sein Werk viele Auszeichnungen:

Auszeichnungen Bundespräsident Joachim Gauck überreicht SAID 2014 das Bundesverdienstkreuz



1986 Literaturpreis der Landeshauptstadt München

1992 Civis-Hörfunkpreis

1994 Premio Letterario Internazionale "Jean Monnet"

1996 Preis der Stadt Heidelberg "Literatur im Exil"

1997 Stipendium "Villa Aurora" in Los Angeles

1997 Hermann-Kesten-Medaille des PEN-Zentrums Deutschland

1998 Literaturstipendium der Landeshauptstadt Graz

2002 Adelbert-von-Chamisso-Preis

2006 Goethe-Medaille

2010 Literaturpreis des Freien Deutschen Autorenverbands

2014 Bundesverdienstkreuz am Bande

Kindheit in Teheran 2016

So sieht heute das Umfeld eines kleinen Jungen in Teheran aus. Als der Schriftsteller SAID, "das Kind" aufwächst, ist der iranische Staat mit Premierminister Mohammad Mossadegh 1951 auf dem Weg in die Demokratie, der jedoch mit der "Operation Ajax" durch die CIA weggeputscht wurde. Mossadegh hatte die Ölproduktion im Lande verstaatlicht und somit die Miteigner Großbritannien gegen sich aufgebracht, die wiederum die USA um Hilfe baten. Vielleicht würde heute ein anderes Land existieren, ein blühender liberaler Staat, ohne die autoritäre Herrschaft der Mullahs, ohne Scharia.



Das Kind genießt die Wärme "und vergisst die zwei säulen seiner kinderzeit: angst und worte." Hunde, Platanen, Krähen sind seine Freunde in Teheran; Perser, Juden, Armenier, Aserbaidschaner - seine Nachbarn. Der Vater ist Offizier, streng, aber gebildet, mit Blick nach Westen und meistens fort. Tanten und die Großmutter übernehmen die Erziehung. Das Kind liest viel, Camus etwa. Und immer wieder bricht die Politik der Schah-Zeit in das Privatleben der Familie ein: Wenn Kameraden des Vaters hingerichtet werden, wenn der Lehrer verschwindet oder ein Putsch die Stadt erschüttert. Der Westen ist wichtig, Deutschland immer ein Bezugspunkt: der deutsche Militär-Haarschnitt beim Friseur, die Goethe-Straße, benannt nach dem deutschen Klassiker, der mit dem persischen Dichter Hafis 500 Jahre nach dessen Lebenszeit in einen poetischen Dialog trat.

Teheran 1953 "der putsch, 19. august 1953

das kind begleitet tante zinat zum einkaufen; sie nörgelt nicht und neigt nicht zu befehlen. die stadt ist lebendig, die luft heiß. plötzlich schüsse, schreie, fliehende passanten, quietschende autoreifen. ein gemüsehändler läßt gerade die rolläden seines geschäfts runter. tante zinat klopft an und schreit: 'haben sie erbarmen mit dem kind!'..."

(SAID, 'ein vibrierendes kind')

"ein vibrierendes kind"

Neu bei C.H. Beck Der Chamisso-Preisträger und Exilant SAID schrieb auf Deutsch. Er liebte Anekdoten, sprach gern über seine literarischen Hausgötter, über Rilke und Hölderlin etwa. "Die Sprache, die ich atme, ist Deutsch", sagte Said immer wieder, weil er in der deutschen Sprache Zuflucht gefunden hatte.

Am 15. Mai 2021, wenige Tage vor seinem 74. Geburtstag, starb SAID in München, völlig überraschend. "ein vibrierendes kind", der neue Band posthum bei C.H. Beck, erinnert noch einmal an den Dichter, Erzähler und Essayisten, der vor langem schon für "radioTexte - Das offene Buch" aus dem damals noch unveröffentlichten Manuskript gelesen hatte. Zur Erinnerung ist SAID noch einmal zu hören: im Gespräch mit Cornelia Zetzsche und bei der Lesung mit Sibylle Canonica vom Residenztheater München.