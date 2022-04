Mundart und Literatur "Zletzschd" - Dialekt von Polt bis Walser 1/2

Folge 1: Raster und Wasserburger Alemannisch (24. April, 12.30 Uhr)

Schriftsteller, Büchner-Preisträger, Friedenspreisträger; geb. in Wasserburg am Bodensee/ Bayern, Muttersprache: Alemannisch

"Zweierlei Füß" - Über Hochdeutsch und Dialekt



"Distanzen

Wie ist es, wenn man in hochdeutscher Sprache über den Dialekt redet? Ist es so, wie wenn man mit Handschuhen einen nackten Körper betastet? Oder ist es, wie wenn man das Fernrohr umdreht, um große Dinge klein und entfernt erscheinen zu lassen? Die Mundart würde, egal worüber man in ihr spräche, alles unverschämt groß erscheinen lassen. Wenn man in ihr über sie selbst spräche, das wäre maßlos. Meine Zweifel sind in der Mundart nicht auszudrücken. Sie sind ja dadurch entstanden, dass ich mich von der Mundart entfernte. Seitdem ist alles zweifelhaft. Ich könnte auch sagen: wählbarer. Oder: abstrakter. Die Mundart ist die Sprache mit der größten Notwendigkeit. Das Bedürfnis, dem sie entspricht, ist unanzweifelbar. Deshalb ist sie konkret. Wo sie nicht mehr mitkommt, beginnt die Beliebigkeit. Die Möglichkeit. Auch die Möglichkeit der Emanzipation. Die Möglichkeit der Vorstellung der Freiheit."



(aus: Martin Walser "Heilige Brocken: Aufsätze, Prosa, Gedichte", Drumlin Verlag GmbH, Weingarten 1986)