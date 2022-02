Mundart und Literatur "Öha!" - Dialekt von Polt bis Walser

Was kann Dialekt? Wie gehen namhafte Schriftsteller wie Martin Walser oder Arnold Stadler mit ihrer Muttersprache um? Wie klingt Walser auf alemannisch oder Kerstin Specht auf oberfränkisch? Cornelia Zetzsche begibt sich mit fünf Gästen in den Dschungel der bayerischen Mundarten: Bairisch, ost- und oberfränkisch, und alemannisch, vom Schliersee nach Stockach in Oberfranken und nach Nürnberg, von Wasserburg am Bodensee nach Rast zwischen Donau und Bodensee.

Dialekt ist gesprochene Sprache, lautmalerisch, musikalisch. Taugt er als Schriftsprache, kann man seine Laute, seine zahlreichen Diphthonge, für die es gar keine Buchstaben gibt, überhaupt notieren und damit festhalten, sie in "Schrift stellen"? Fünf namhafte Autoren treten in Dialog zueinander, ergänzen sich und zeigen die Klangfarben ihrer Muttersprache. Gerhard Polt trifft auf Kerstin Specht und Fitzgerald Kusz, zwei Franken, oberfränkisch und ostfränkisch. Martin Walser aus Wasserburg auf Arnold Stadler aus Rast, zwei Alemannen und doch ist ihr Sound unterschiedlich. Texte, Gedichte, Lieder und Gedanken zur deren jeweiligen Muttersprache. Und zum Lesen und Einstimmen ein paar eigens für diese Dialekt-Reise geschriebene Texte!

Folge 1: Bairisch trifft Fränkisch (27. Februar, 12.30 Uhr auf Bayern 2)

"Der Alkoholsportler" mit Gerhard Polt. Dramatikerin und Drehbuch-Autorin Kerstin Specht mit Geschichten aus ihrem Dorf und der Mundartautor Fitzgerald Kusz mit Hang zum fränkischen Seelenblues.

GERHARD POLT, Schliersee, Oberbayern



Autor, Kabarettist, Schauspieler, Sprach – und Milieuforscher; geb. in München, aufgewachsen in Altötting,

Muttersprache: Bairisch

Gemütlichkeitsvollzugsanstalt [geː’myːt­lɪçkaɪ̯ tsvɔl’t ͡ suːgsanʃtalt]

megarustikale Heimat (schweres Gehölz, Tiroler Balkone, Massivmöbel in Verbindung mit harten Knödeln) für entvakuumisierte Schweinsbraten in Palmfett unter Dauerbejodelung und dirndlbekleidetem und lederbehostem Personal. Die Gemütlichkeitsvollzugsanstalten haben ihren Ursprung im Alpenraum, sind jedoch heute global verbreitet.

Homo oralis [’hɔmoː oː’raːlɪs]

Schwätzer, Windbeutel mit chronischer → Logorrhöe; menschliche Existenz, die sich vorwiegend des Mundwerks bedient und deshalb sowohl als Vordergrund- als auch als Hintergrundgeräusch wirksam werden kann (vgl. loud speaker); hat ein erotisches Verhältnis zum Mikrofon.



(aus: "Der grosse Polt - Ein Konversationslexikon", Kein und Aber)

KERSTIN SPECHT, München



Dramatikerin, Prosa- und Drehbuch-Autorin, machte Oberfränkisch zur Kunst- und Theatersprache; geb. in Kronach, aufgewachsen in Stockheim,

Muttersprache: Oberfränkisch

"Nachbarn

Die großen Bauern antworten nicht, wenn man sa grüsst. Unter ihra Achseln hamsa den Dunst von ihrer schwern Arbeit und ihrn Hochmut, der ihna a steifs Kreuz gibt. Der Johann ackert immer mit seinem goldena Zwicker. Aber wenn er an der Friedel vorbeikommt, wo die Eltern ganz hinten, am End vom Acker arbeiten und sich nicht kümmern könna, wenn er an der Friedel vorbeikommt, die von der Deckn gerutscht und mit nackertn Hintern auf die Stupfel sitzt, die des hinnimmt und kamoll mehr schreit, dann bückt er sich und setzt sie zurück auf die Deckn."



(Kerstin Specht, exklusiv für "radioTexte - Das offene Buch")

FITZGERALD KUSZ, Nürnberg



Mundart-Dichter mit dem fränkischen Blues, Bayerischer Dialekt-Preis 2017; geb. in Nürnberg, aufgewachsen in Forth bei Nürnberg,

Muttersprache: Ostfränkisch

"vision

wos mä hindä uns hamm

hammä scho nimmä vuä uns

wos mä vuä uns hamm

hammä aa ämall hindä uns

wos vuä uns is

wiss mä ned

wos mä hindä uns hamm

is nimmä woä

wos mä hamm

des hammä

wos ämall nouch uns is

kann uns worschd saa

des hamm däi

wou nouch uns kummä

nu vuä sich"



(Fitzgerald Kusz, exklusiv für "radioTexte - Das offene Buch")

Folge 2: Raster und Wasserburger Alemannisch (6. März, 12.30 Uhr)

Zwischen Bodensee und Donautal. Büchner-Preisträger Martin Walser und Arnold Stadler mit Gedichten und Prosa in ihrer Muttersprache Alemannisch.

MARTIN WALSER, Nußdorf am Bodensee



Schriftsteller, Büchner-Preisträger, Friedenspreisträger;

geb. in Wasserburg am Bodensee/ Bayern,

Muttersprache: Alemannisch

"Zweierlei Füß - Über Hochdeutsch und Dialekt



Distanzen

Wie ist es, wenn man in hochdeutscher Sprache über den Dialekt redet? Ist es so, wie wenn man mit Handschuhen einen nackten Körper betastet? Oder ist es, wie wenn man das Fernrohr umdreht, um große Dinge klein und entfernt erscheinen zu lassen? Die Mundart würde, egal worüber man in ihr spräche, alles unverschämt groß erscheinen lassen. Wenn man in ihr über sie selbst spräche, das wäre maßlos. Meine Zweifel sind in der Mundart nicht auszudrücken. Sie sind ja dadurch entstanden, dass ich mich von der Mundart entfernte. Seitdem ist alles zweifelhaft. Ich könnte auch sagen: wählbarer. Oder: abstrakter. Die Mundart ist die Sprache mit der größten Notwendigkeit. Das Bedürfnis, dem sie entspricht, ist unanzweifelbar. Deshalb ist sie konkret. Wo sie nicht mehr mitkommt, beginnt die Beliebigkeit. Die Möglichkeit. Auch die Möglichkeit der Emanzipation. Die Möglichkeit der Vorstellung der Freiheit."



(aus: Martin Walser "Heilige Brocken: Aufsätze, Prosa, Gedichte", Drumlin Verlag GmbH, Weingarten 1986)

ARNOLD STADLER, Rast, Baden-Württemberg



Schriftsteller, Büchner-Preisträger; geb. in Meßkirch, aufgewachsen im 500-Seelen-Ort Rast, zwischen Donau und Bodensee, Muttersprache: Alemannisch