Zauberwort "Home Office" "Der Verschwundene" von Gert Heidenreich

"Die neue Zeit geht online"

Vor über 30 Jahren, als die digitale Evolution die Welt, alle Bereiche von Wirtschaft, Staat, Gesellschaft und Alltag zu verändern begann, verbunden mit Machbarkeitsillusionen und sehr optimistischen Erwartungen, schrieb Gert Heidenreich die Satire "Der Verschwundene", in der ein Bankangestellter seit mehreren Jahren nur noch im Home Office seine Tätigkeit verrichtet und eines Tages verschwindet.

"Josef richtete sich auf, schaltete die Nachttischlampe an, hob den Morgenmantel vom Boden und streifte ihn über, schlüpfte in die braunschwarz karierten Filzlatschen und schlurfte zu seinem Computertisch. Noch eine halbe Stunde bis zum Einstieg ins Investitionsnetz mit seinem Arbeitgeber, für den er nun schon seit acht Jahren zuhause tätig war. Die Privatbank Grund&Glück, ein fortschrittliches Institut, hatte Josef seinerzeit angeboten, die Aktionärsberatung in den eigenen vier Wänden erledigen zu können. 'Die neue Zeit geht online!', hatte sein Abteilungsleiter fröhlich verkündet, 'warum steht Ihre gemütliche Wohnung den ganzen Tag leer, während Sie hier im unpersönlichen Betonbüro hocken? Wozu der tägliche Weg durch Stau und ohne gesundes Frühstück? Sie werden sehen, in zehn Jahren brauchen wir keine Bankhäuser mehr, wir alle sind dann eine Bank!" aus: 'Der Verschwundene' von Gert Heidenreich, unveröffentlichtes Manuskript

Die Geburtstagskerze digital, seine Freundin trifft er digital, mehr eine virtuelle Beziehung. Er sitzt unrasiert und lässig gekleidet vor seinem Bildschirm, viele Jahre lang, bis eines Tages, an seinem 60. Geburtstag, etwas Ungewöhnliches passiert ...



Am Sonntag, dem 19. April, liest natürlich "The Voice Himself", Gert Heidenreich, seine Satire "Der Verschwundene" über Home Office und die Folgen.



Redaktion und Moderation: Conelia Zetzsche



Gert Heidenreich - Wortakrobat und Stimmakrobat

Gert Heidenreich wurde 1944 in Eberswalde geboren, lebt seit vielen als freier Schriftsteller und Sprecher in der Nähe des Ammersees. Sein Studium der Literatur, Theaterwissenschaft, Soziologie und Philosophie absolvierte Gert Heidenreich in München. Er war Mitbegründer des Theaters in der Kreide, des TiK, in München. Daneben arbeitete er als Journalist für Rundfunkanstalten, für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Seit den 1970er Jahren bereiste er Afrika und andere Kontinente, publizierte mehrere Reportagen. Von 1991 bis 1995 war er Präsident des deutschen P.E.N.

"Botschafter" der deutschen Sprache

Mit Filmregisseur Edgar Reitz beim Deutschen Filmpreis 2014

Seit Ende der sechziger Jahre arbeitet Gert Heidenreich als Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker und Essayist. Als Moderator und Sprecher für den Bayerischen Rundfunk, später auch für das Fernsehen und diverse Hörbuchverlage. Für das Goethe-Institut absolvierte er zahlreiche Lesereisen nach Ägypten, Island, Polen, Frankreich, Spanien, Russland, Japan, Rumänien, Israel, USA, Indien, Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan und Namibia. 2014 erschien seine Erzählung "Die andere Heimat", nach einer Idee von Edgar Reitz. Beide bekamen für das Drehbuch zum gleichnamigen Film den "Bayerischen Fernsehpreis" und den "Deutschen Filmpreis". Und letzte Woche erst wurde Heidenreichs investigativer Zweiteiler "Meister des Todes" aus 2015 in der ARD wiederholt, in dem es um illegale Waffenexporte nach Mexiko und die Verwicklungen deutscher Ministerien geht.

Auszeichnungen

1969 Dramatikerpreis der Jungen Akademie München, gemeinsam mit Rainer W. Fassbinder

1985 Fernsehspielpreis der Akademie der Darstellenden Künste Frankfurt/Main

1986 Adolf Grimme Preis

1989 Literaturförderpreis der Stadt München

1990 Stern des Jahres für Literatur der Münchner Abend-Zeitung (für "Belial oder Die Stille")

1995 Phantastik-Preis der Stadt Wetzlar (für "Die Nacht der Händler")

1998 Marieluise-Fleisser-Preis der Stadt Ingolstadt (für "Abschied von Newton")

2000 Hörbuch 2000 des Hessischen Rundfunks, zusammen mit Hans Magnus Enzensberger

2005 Goldene Verdienstmedaille des Bayerischen Rundfunks

2013 Bayerischer Fernsehpreis mit Edgar Reitz (für das Drehbuch "Die andere Heimat")

2014 Deutscher Filmpreis mit Edgar Reitz (für das Drehbuch "Die andere Heimat")