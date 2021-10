Kanada auf der Frankfurter Buchmesse "Francis" von David Chariandy

Eine Frankfurter Buchmesse im Miniformat wird es wegen der Pandemie geben, vom 20. Oktober an öffnet sie für vier Tage ihre Pforten. Und Kanada, das Ehrengastland, das letztes Jahr nur digital auftrat, schafft es dieses Jahr hybrid präsent zu sein. Über die Stadt verteilt auf Plätzen, in Galerien, Buchhandlungen, Cafes und Restaurants. Mit dem "Singular Plurality-Leuchtfeuer", ein offenes Buch als Symbol für Kanadas vielfältige Kultur, einem mobilen Kino und natürlich dem Ehrengast-Pavillon. Eine literarische Entdeckung dieses Herbstes: "Francis", der bewegende Roman von David Chariandy.

"Francis" - eine einfühlsame Elegie auf einen Bruder

Er wollte kein "Spektakel über Gewalt" gegen Einwanderer, People of Colour schreiben, davon gäbe es schon genug, erzählt der kanadische Schriftsteller David Chariandy im Gespräch mit Cornelia Zetzsche, sondern die Geschichte einer Familie erzählen, ihrem Kampf, über Liebe und Zärtlichkeit, über Freundschaft und Tod, das tägliche Leben, das im Trubel so schnell vergessen wird. Was bedeutet es zu trauern, was als farbige Kinder aufzuwachsen, zu spüren, wie Leute einem ausweichen, einen beäugen, nicht dazuzugehören, obwohl in Kanada geboren? Eine vielschichtige Geschichte voll Empathie und vielen Geheimnissen.

In der Übersetzung von Thomas Brovot erschienen bei Claassen "Die Welt um uns herum hieß Scarborough. Zu anderen Zeiten wurde die Gegend mal »Scarbirien« genannt, ein Brachland am Rand einer sich ausbreitenden Stadt. Doch jetzt, in den frühen Achtzigerjahren, in denen wir aufwuchsen, hörten wir in der brodelnden Sprache eines sich verändernden Landes andere Namen: Scarlem, Scarbistan. Wir wohnten in Scar-bro, einem Vorort, der aus dem Boden und ins Gelbe, Braune, Schwarze geschossen war. Unsere Nachbarn waren Mrs Chandrasekar und Mr. Chow, Pilar Fernandez und Clive 'Sonny' Barrington. Sie sprachen andere Sprachen, aßen anderes Essen, aber sie alle kamen aus der ein oder anderen Kolonie, und so hatten sie einen gemeinsamen Wortschatz, um wilde Kinder wie uns zu beschreiben."

Zwei Brüder, Michael, der jüngere, ein sensibler Junge mit dunkler Haut, in allem etwas bedächtiger, und Francis, tougher und umgeben von Macho-Freunden, einer, der weiß, was es heißt, wenn andere vor ihm Angst haben, wachsen in Scarborough auf, das seit 1983 zu Toronto gehört; ein multikulturelles Viertel mit dem Ruf hoher Kriminalität und Gewalt. Der Vater ist abgehauen, die Mutter, eine schwarzen Migrantin aus Trinidad, arbeitet hart in mehreren Jobs, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Söhne zu verdienen. Schweren Herzens lässt sie die Kids oft alleine.

"Manchmal hörten wir beim Spielen Sirenengeheul in der Luft, Wagen mit blinkenden Lichtern bremsten quietschend auf der Straße, und schon lag ein Kid aus der Nachbarschaft, den Kopf beschämt von uns abgewandt, in Handschellen auf dem Bürgersteig. Man erzählte sich Geschichten von überfallenen und zusammengeschlagenen Jungen, zerstörten Gesichtern, die Kiefer verdrahtet. 'Ich habe es mit eigenen Augen gesehen', behauptete einer, 'das war ich', ein anderer, und wir waren uns nie sicher, ob man auch nur einem von ihnen glauben konnte. Zeitungen und Fernsehen brachten immer wieder Berichte über Gangs, Morde in üblen Gegenden, Schwerverbrecher, die sich in der Nähe herumtrieben. Einmal schaute ich morgens mit Francis in eine Zeitungsbox, um die Schlagzeile mit der letzten Schreckensnachricht zu lesen, und in der Scheibe gespiegelt sah ich unsere eigenen Gesichter."

David Chariandy: "In Scarborough, wo ich seinerzeit aufwuchs, zeigten Statistiken, daß der Gewalt in diesen multiethnischen Vierteln viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt und häufiger die erste Seite der Zeitungen gegeben wurde, als in weniger rassifizierten Gegenden der Stadt. Es ist sehr leicht für ein Kind, das zu verinnerlichen und sich selbst als Problem zu sehen, obgleich das Problem das System ist, in dem sie leben."

David Chariandy studierte an der "Carleton University" in Ottawa und promovierte an der "York University" in Toronto. 2002 zog er nach Vancouver, wo er als Professor für englische Literatur an der "Simon Fraser University" unterrichtet. Chariandy war einer der ersten Doktoranden, der eine Dissertation über schwarze kanadische Literatur verfasst hat, zusammen mit Wayde Compton und Karina Vernon gründete er auch "Commodore Books", den ersten Verlag für schwarze kanadische Literatur in Westkanada.

Sein 2007 erschienener Debütroman "Soucouyant" erhielt mehrere Auszeichnungen und für "Francis" wurde Chariandy mit dem "Rogers Writers’ Trust Fiction Prize", dem "Ethel Wilson Fiction Prize" sowie dem "Toronto Book Award" ausgezeichnet. Außerdem hat sich eine kanadische Produktionsfirma die Rechte für eine Verfilmung gekauft.

