"Die Kuh ist ein einsames Tier" Kurze und kürzeste Geschichten des Meistererzählers David Albahari

"Wenn man versteht, was in einer Familie vor sich geht, versteht man auch, was in der Welt vor sich geht. Muster wiederholen sich, nur der Maßstab ändert sich", sagt der vielfach ausgezeichnete serbische Schriftsteller David Albahari, der 1948 in Pec geboren wurde und zum "Popstar" der serbischen Literaturszene wurde. Albahari stammt aus einer serbisch-jüdischen Familie. Nach seinem Studium der Englischen Literatur und Sprache veröffentlichte er 1973 seine ersten Kurzgeschichten.1994 ging er nach Kanada, um der politischen Vereinnahmung zu entfliehen, lebt aber seit geraumer Zeit wieder in seiner Heimatstadt Belgrad. Eine Geschichte auf kürzeste Weise erzählen, mit so wenig Worten wie möglich, nicht als Tribut an das Schweigen, sondern als Beispiel für die Kraft der Sprache: das ist die Absicht hinter diesen Texten, die David Albaharis ganze Bandbreite und sprachliche Eleganz zeigen.