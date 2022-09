Daniela Dröscher: Lügen über meine Mutter. Zu dick, zu selbstbewusst, zu gleichberechtigt … der Vater schämt sich für seine Frau, das Kind balanciert zwischen den Loyalitäten Daniela Dröscher im Gespräch über eine 80er Jahre-Kindheit. Es liest Xenia Tiling

Ich sah mich um. Das gesamte Schwimmbad, schien mir, starrte uns an und tuschelte. "Komm. Wir fahren nach Hause." Meine Mutter schwamm auf den Beckenrand zu. Für einen Moment hielt ich mit meinen Bewegungen inne. Wer in ein Becken hineinsprang, musste auch wieder hinaus. Mein Herz schlug laut. Mit einem Mal aber merkte ich, wie sich das Gefühl der Scham in eins der Wut verwandelte. Alle, alle starrten sie uns an.