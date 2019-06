"Der Trost runder Dinge" Neue Erzählungen von Clemens J. Setz

Berliner Literaturpreis 2019 für Clemens J. Setz

"Der Schriftsteller Clemens J. Setz erhält den Berliner Literaturpreis für ein literarisches Schaffen, das in allen Großgattungen originelle Akzente gesetzt hat. Es ist von einer schier unerschöpflichen Fabulierlust und absurder Komik geprägt und glänzt mit einem intertextuellen Anspielungsreichtum, der von genuin literarischen über philosophische und naturwissenschaftliche bis zu popkulturellen Diskursen reicht. Dokumentarisches wird mit Fantastik konfrontiert, genau recherchiertes, zum Teil abseitiges und abstruses Wissen mit Groteskem und Irrationalem; irreale Traumsequenzen werden ihrerseits mit rationalen Erkenntnissen verknüpft, wobei die narrative Kombinatorik stets neue und unerwartete Wendungen nimmt", so die Preisjury der Stiftung Preußische Seehandlung.

Diese hohe Auszeichnung ist nicht nur mit 30.000 Euro dotiert, sondern auch verbunden mit einer Berufung auf die Gastprofessur für deutschsprachige Poetik der Freien Universität Berlin.

"Der Trost runder Dinge"

Suhrkamp 2019

Was hat eine Aubergine Tröstliches oder Obst? Und warum ist rund tröstlich? Der besondere Blick auf das Alltägliche macht Setzs Prosa so einzigartig. Er verrückt die Ebenen, verschiebt die Koordinaten, die Realitäten, erfindet ein Paralleluniversum. Was ist normal? Nichts scheint sicher. Im Gespräch mit Cornelia Zetzsche erläutert Clemens J. Setz, der erst durch Gedichte von Ernst Jandl zur Literatur fand, seine Sicht der Dinge. Wie entstehen Bilder wie "Bäume, die sich wie träumende Giraffen bewegen", wie seine Figuren?

Clemens J. Setz: "Eine Figur ist ja eigentlich ein Teamwork aus zwei Bewusstseinen in gewisser Weise, meins und das rudimentär sich bildende oder erzeugende einer Figur, und zwei Menschen, ich und die Figur, haben mehr Denkleistung oder mehr Spannung, mehr Reibung als ich allein."

Clemens J. Setz und Thomas Loibl im "Offenen Buch" Schauspieler Thomas Loibl Am Sonntag, dem 23. Juni, liest der Schauspieler Thomas Loibl vom Münchner Residenztheater eine der 20 Geschichten aus dem neuen Erzählband des Grazer Schriftstellers und Um-die-Ecke-Denkers. Cornelia Zetzsche im Gespräch mit Clemens J. Setz.

Regie: Eva Demmelhuber

Redaktion und Moderation: Cornelia Zetzsche



radioTexte - das offene Buch, jeden Sonntag um 12.30 Uhr auf Bayern 2

Mischwesen und groteske Alltagssituationen

"Ich hielt einen Kamm, mein Anzug war braun, am Horizont drehten sich die Kräne. Es war ein grellweiß verputztes Haus in der Vorstadt. Ich stellte mich als 'Peter Ulrichsdorfer' vor. Der Vater der (laut Klingelschild) Familie Scheuch, ein schnauzbärtiger Mann, hörte sich meine Bitte an, nickte, streckte mir die Hand entgegen und sagte, ja, kein Problem, ich könne mich ein wenig umsehen. Nur herein, bitte. Vielleicht würde ich ja tatsächlich etwas wiedererkennen." aus: 'Der Trost runder Dinge', Suhrkamp Verlag

Ein Mann möchte das Haus seiner Kindheit wiedersehen, sagt er. Peter Ulrichsdorfer, behauptet er, mal mit mal ohne s, Ulrich- und Ulrichsdorfer, durchaus verdächtig für die Fremden, die jetzt im Haus wohnen.

"Wann genau haben Sie hier gewohnt?', fragte er mich. 'Vor sehr langer Zeit', sagte ich." aus: 'Der Trost runder Dinge'

Man isst Kuchen, ist höflich, aber von Anfang spürt man subkutan diesen bedrohlichen Unterton. Ein Soldat schaut in den Sternenhimmel - und sieht so Schreckliches, daß er wahnsinnig wird. Eine Mutter bestellt für sich einen Callboy – als Therapie für den komatösen Sohn. Ein seltsames Mischwesen „assimiliert“ seinen Schal. Ein Kind mutiert zum Automaten. Ein junger Mann entdeckt in der Wohnung seiner blinden Freundin wüste Beschimpfungen an den Wänden. Soll er es ihr sagen? "Der Trost runder Dinge", den der Erzählband im Titel verspricht, ist fragil. Keine Idylle – nirgends. Irritierende Seelenzustände, Verunsicherung, Entfremdung, Verlorenheit sind Programm bei Clemens J. Setz, Mathematiker, Obertonsänger, Österreichs junges Schriftstellerwunder – mit Faible für Ironie, Irrwitz und menschliche Abgründe, und Synästhetiker:

Clemens J. Setz: "Ich kann nur sagen, für mich ist das Wort Strindberg zuerst grünlich und dann goldener und so weiter. Das heißt, bei mir ist sehr viel Rechenleistung in meinem inneren Betriebssystem oder eben im Computer im Kopf, es reichert meine Empfindung an, und aus den Irrtümern von Synästhetikern entsteht immer ein gewisser Slapstick, wenn sie nämlich ihr Inneres für allgemein halten. Es war, glaube ich, entweder Franz Liszt oder vielleicht Skrjabin, der mal ein Orchester dirigiert hat, schon als erwachsener Mann, und es gebeten hat, diesen Akkord doch etwas blauer zu spielen. Und erst da hat er festgestellt, dass niemand verstand, warum der Akkord blau ist, das war nur für ihn so."

Clemens Setz verbindet mühelos unsere digitale Welt mit der Phantastik, den Alltag mit surrealen Räumen. Sein Universum bewohnen ungewöhnliche, empfindsame, verletzbare, auch exzentrische Figuren mit seltsamen Vorlieben. Ihr Autor stellt sie in groteske Versuchsanordnungen, wie der junge Mann, einer seiner „Helden“, dessen Reise nach Canada am Flughafen endet, und der, im Warten, die Passagiere Unerwartetes erleben lässt. Am Anfang seiner Geschichten, sagt Clemens Setz, stehe immer eine Figur.

Clemens J. Setz: "Man hat so ein Experimentator-Gefühl, wie wird die Maus da in dem Labyrinth zurechtkommen, genau dieses neugierige Gefühl hab ich dann und möchte das dann erleben. Und Schriftstellerei nährt sich ja aus dem Wunsch, etwas zu erleben, dass man nicht in der Wirklichkeit erleben kann."

Irritierend, verstörend, mysteriös, umheimlich – gut sind die Erzählungen von Clemens J. Setz, der mit 36 Jahren schon vier Romane, zwei Erzählbände, dazu Essays und Gedichte vorgelegt hat und in „Der Trost runder Dinge“ wieder sein Talent für die kurze Form, die Story zeigt, wie in „Das alte Haus“, in das dieser Peter Ulrichsdorfer eindringt.

"Ich bedankte mich herzlich bei den beiden Männern, auch der Frau winkte ich zu und machte einige Schritte in Richtung Tür. Dabei ließ ich eine Hand in die Tasche des Leihanzugs gleiten und umklammerte den Stunmaster 500." aus: 'Der Trost runder Dinge'