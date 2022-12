Heiko Ruprecht und Steffen Höld lesen Clemens J. Setz: Gedankenspiele über die Wahrheit

Cholesterin verursacht Herzkrankheiten, Gott ist gütig, vegane Ernährung rettet den Planeten, Ivermectin ist nutzlos gegen Covid-19: Lauter "Wahrheiten", über deren Gehalt sich viele Menschen bitter gestritten haben bzw. immer noch heftig streiten. Wie komplex der Begriff Wahrheit ist – jenseits der oft nicht einfachen Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion – wird klar, wenn man Clemens J. Setz neues Büchlein "Gedankenspiele über die Wahrheit" liest. Der 39-jährige Sprachkünstler, der zu den jüngsten Büchner-Preisträgern zählt und dessen Liste der Auszeichnungen fast doppelt so lang ist wie die seiner Publikationen, beginnt seine essayistische Betrachtung bei Roger Willemsen.

"Wahrheit ist ein Begriff, mit dem die Menschen seit Jahrhunderten einander geißeln." Clemens J. Setz

"Ich hatte mir das Meer nämlich nicht so schön gedacht, nicht so unbeschreiblich schön..." (Franz Grillparzer, Gemälde von Franz Axmann) Dieser von ihm geliebte Autor erzählte offenbar sehr gern und oft eine Anekdote über Franz Grillparzers ambivalenten Tagebucheintrag, als er kurz vor Triest das Meer sah. In Willemsens Version habe der miesepetrige Grillparzer angeblich lakonisch ins Tagebuch geschrieben: "So hatte ich's mir nicht vorgestellt." Ganz so lakonisch war Grillparzers Eintrag allerdings nicht – eher im Gegenteil sogar recht ausführlich und enthusiastisch! Dennoch, so schreibt Setz, fühle sich Willemsen erzählte Grillparzer-Pointe nach "eigentlicher Wahrheit" an: "Etwas an der Version von Willemsen besitzt, wie mir scheint, ein eigentümliches Zweitrecht auf Wahrheit".

Setz bewegt sich geschmeidig zwischen den Künsten hin und her, auf tastender Suche nach verschiedenen Versionen von Wahrheit und deren Verwendung. Auch ein interessantes Beispiel: Regisseur und Autor Werner Herzog, der den Unterschied zwischen bloßem Mitfilmen und stark inszenierter Dokumentation mit "Buchhalter-Wahrheit" versus "ekstatischer Wahrheit" benennt. Welche Wahrheit Schriftsteller Clemens J. Setz interessiert, darüber hat er mit Antonio Pellegrino gesprochen.

Antonio Pellegrino: Herr Setz, in Ihrem "Gedankenspiel" zitieren Sie Roger Willemsen und dessen Anekdote zu Grillparzers Erlebnis, als der österreichische Dichter zum ersten Mal das Meer sah. In seiner Essaysammlung "Lachend die Wahrheit sagen" schreibt Michel de Montaigne: "Bei meinen Untersuchungen unserer Beweggründe und Verhaltensweisen sind mir die erdichteten Zeugnisse ebenso dienlich wie die wahren ... Ich sehe mir jedes Beispiel an und ziehe hieraus, ob Wirklichkeit oder deren Schatten, meinen Gewinn". In Roger Willemsens erzählter Version von Grillparzers Meer-Erlebnis, wer zieht da seinen Gewinn? Roger Willemsen? Grillparzers Original? Die Leser?

Clemens J. Setz: In dem Fall ist der Gewinn, von dem ich da spreche, schon eindeutig beim Leser oder der Leserin zu finden, weil er oder sie einen reicheren Eindruck erhält, der ganz ohne provokante Zuspitzung schon wahrhaftig genannt werden kann, aber eben durch ein beigemischtes Element der Täuschung. Das ist das Witzige daran.

Was bedeutet das "eigentümliche Zweitrecht auf Wahrheit", wie Sie es nennen?

Das beschreibt eben dieses paradoxe Gewicht, dass eine technisch gesehen vollkommen erlogene Behauptung in der Arena der wahren Aussagen besitzen kann. Die darf mitspielen und sie macht dasselbe wie die ganz eindeutig wahren Aussagen, ist aber technisch gesehen erlogen.

Was geschieht mit unserem Erinnerungsvermögen? Inwieweit können uns unsere Sinneseindrücke täuschen?

Mir scheint, dass nicht nur Sinneseindrücke selbst, sondern auch die Erinnerungen an die Sinneseindrücke sich vollkommen dynamisch verformen und verwandeln können über die Jahre oder sogar von Tag zu Tag. Weil Erinnerungen alles andere sind als ein Speicher vergangener Szenen. Das ist eher ein Identitäts-Instandhaltungsapparat oder auch nur der Instandhaltungsapparat einer gerade jetzt stattfindenden Mission im Leben. Danach werden die Erinnerungen ausgerichtet. Das soll jetzt nicht Covid-Skeptiker-haft klingen – aber zum Beispiel gab es Leute, die sehr begeistert etwas über Covid-Behandlungen gesagt haben vor einem Jahr und das sehr leidenschaftlich vertreten haben. Und dann hat sich da irgendetwas geändert darin, neue Erkenntnisse kamen, und inzwischen sagen sie etwas ganz anderes. Natürlich kann man sagen: Das ist ganz normal, man lernt halt dazu. Aber in dem Fall ist die Macht oder die gellende Lautstärke dieser die Pandemie begleitenden medialen Stimmen so extrem, dass die sich wirklich nicht mehr erinnern können an ihre Tweets oder Mails, an das, was sie mal gesagt haben. Wenn man ihnen das dann zeigt – das habe ich sogar gemacht – sind sie vollkommen verblüfft und sagen: Das ist nicht von mir, das kann ja nicht sein! Das ist keine kognitive Dissonanz, sondern ein ziemlich klassisches Erinnerungsslücken-Phänomen, weil sich eben die Persönlichkeit so stark ändert. Man kann dem Phänomen auch unfaire Namen geben, aber Erinnerung hat die Eigenschaft, uns instandzuhalten, uns zu bauen und uns weiterhin zu versichern: Ja, du bist auf der richtigen Mission im Leben. Ich selbst verwandle mich auch ganz stark und erkenne meine früheren Behauptungen beim besten Willen nicht mehr! Das ist eigentlich witzig.

"Ich finde es durchaus ehrenwert und korrekt, Zitate zu erfinden. Ich mache das öfter." Clemens J. Setz

Michel de Montaigne schreibt: "Wissentlich verfläsche ich kein Jota, ob unwissentlich – das weiß ich nicht." Sie, Herr Setz, finden es sogar "ehrenwert" und "korrekt", Zitate zu erfinden!

Werner Herzogs Doku-Filme wurden kontrovers diskutiert, sprengen Grenzen des Genres. Unter anderem operiert er mit fingierten Zitaten. Natürlich ist das ehrenwert und korrekt – wenn der Kontext klar ist, zum Beispiel der Kontext Fiktion oder der Kontext Kunst. In einem Kontext wie juristisches Gutachten oder Studie zu einer neuartigen medizinischen Behandlung oder Regierungswahl oder ähnliches: Da ist das Erfinden von Tatsachen und Zitaten verbunden mit Mechanismen, die es rein schädlich und auch kriminell erscheinen lassen würden, wenn man das täte. Der Kontext spielt eine Rolle und vielleicht auch der Grad der Versöhntheit mit Fiktion.

Wie halten Sie es als Schriftsteller mit der "Buchhalter-Wahrheit" und der "ekstatischen Wahrheit"?

Als Autor von Romanen – ich schreibe ja hauptsächlich Fiktion – halte ich es natürlich eindeutig mehr mit dieser ekstatischen Wahrheit, obwohl sich das auch leicht sagt, weil für das Bewirken einer echten ekstatischen Wirkung genügt natürlich nicht einfach nur, dass man irgendwas klug fingiert und inszeniert. Es braucht da schon einige magische Zutaten mehr, über die der Erfinder dieser Zweiteilung Werner Herzog im Übermaß verfügt. Aber ich nicht unbedingt!

Besteht die nicht die Gefahr, die Leserschaft mit der "ekstatischen Wahrheit" an der Nase herumzuführen? Im schlimmsten Fall, sie zu verärgern?

Verärgern ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Warum nicht hin und wieder die Leserschaft verärgern? Das gehört sich manchmal. Aber die Spielregeln müssen klar sein. Im Theater zum Beispiel: Da inszeniert jemand ein Ibsen- oder Shakespeare-Stück und lässt die Figuren in Astronautenanzügen auftreten. Da könnte man ja auch sagen: Das ist eine Lüge, das haben Ibsen oder Shakespeare nicht so geschrieben, das ist eine Verfälschung! Aber die Teilnehmer dieser Art von Aufführung wissen zugleich, was diese Art von Veränderung ist und wie sie zu werten ist. Niemand würde sich wirklich ernsthaft bemüßigt fühlen, das als eine Lüge nachzuweisen – höchstens jemand, der nicht weiß, was Theater heutzutage ist oder der nicht weiß, was das Theater in unserem Kulturkreis ist.

"Wahr ist dasjenige, das sich so verhält, wie es einem Erkennenden erscheint, wenn er erkennen kann und will", schreibt Augustinus. Gilt dieser Satz noch immer?

Ich finde das einen schlauen Gedanken, irgendwie ausgefuchst schlau! Ein bisschen wie diese philosophischen Sätze, die sich selbst zu erklären scheinen. Augustinus mag damit Recht haben, aber die Frage ist: Wie weiß man, ob jemand der Erkenntnis fähig ist oder nicht? Man müsste ja a priori über jemanden behaupten können, dass er erkennen kann und will, dass er frei von kognitiven Dissonanzen ist und so weiter. Man müsste, kurz gesagt, Gott selbst sein, um das über irgendein Geschöpf überhaupt sagen zu können. Und selbst dann könnten wir uns auch noch irren, weil wir ja, selbst wenn wir Augustinus sind, gar nichts über die Erkenntnisfähigkeit Gottes wissen. Und das macht es dann schon sehr kompliziert!

"Gedankenspiele über die Wahrheit" von Clemens J. Setz ist im Droschl Verlag erschienen.