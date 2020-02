"Die Welt ist meine vierte Dimension" Zum 100. Geburtstag von Clarice Lispector

Clarice Lispectors Werke sind einzigartig, exzessiv und originär. Das Schreiben war ihr Leben, ihr Schreiben ein Kunstwerk, das viele verstörte. Schon der erste Roman der Brasilianerin mit jüdisch ukrainischen Wurzeln, "Nahe dem wilden Herzen", der 1944 erschien, war sprachlich wie inhaltlich eine Sensation. Introspektiv, direkt, wild wie die Natur in der ländlichen Gegend ihrer Kindheit in Pernambuco erzählt die Ikone Brasiliens vom Leben einer rebellischen jungen Frau. Ihre Geschichten mystisch, voller Anspielungen, Visionen, die sie in geheimnisvolle Sprachkunstwerke verwandelte.

Clarice Lispector - ein ungewöhnliches Künstlerleben

Clarice Lispector hinterfragt, sucht nach dem Sinn des Lebens, forscht nach einem Halt in einer unsicheren Welt, in der sich alles aufzulösen scheint, alles ist in ständiger Bewegung, nichts ist sicher. Böden und Wände, feste Strukturen lösen sich auf. Ihre Literatur ist eigenwillig, voller Geheimnisse. Aber nicht verwunderlich bei ihrem Leben. Ihren Geburtsort Tchechelnik, einem kleinen Dorf in der Ukraine, verlässt sie mit ihren Eltern, jüdischen Flüchtlingen, gleich nach der Geburt. Nach zwei monatiger Flucht über Deutschland erreicht die Familie die Stadt Maceió im brasilianischen Algoas. Portugiesisch wird ihre Muttersprache, obwohl zu Hause jiddisch gesprochen wird. Als sie vier ist, zieht die Familie nach Recife, wo sie in sehr ärmlichen Verhältnissen aufwächst, aber umgeben von Büchern und Kultur. Dort besucht Clarice die Grundschule. Mit acht Jahren verliert sie ihre Mutter, die sich bei einer Massenvergwaltigung in der Ukraine mit Syphilis infizierte. 1934 zieht der Vater mit seinen drei Töchtern in den Moloch nach Rio de Janeiro, wo Clarice bereits mit 17 Jahren an einer Schule unterrichtet. Als sie sich gerade für Jura einschreibt, stirbt auch ihr Vater. 1940, mit 20 Jahren beginnt sie für verschiedene Zeitungen zu schreiben, nebenbei studiert sie, arbeitet als Kolumnistin.

Schreiben ist Musik, Rhythmus, ist Furor. Syntax, schiefe Metaphern spielen keine Rolle. Es geht um das Unmittelbare, für das die Sprache allenfalls nur Krücke sein kann. Beim Schreiben macht "vor allem eines Probleme, nämlich dass man auf Worte angewiesen ist," erzählt die Künstlerin. Und die sind absolut untauglich für Empfindungen und Seelenzustände. Wie ihr Leben gerät alles aus den Fugen.

Schreiben ist wie Gebären unter Schmerzen

Clarice Lispector mit ihrer kleinen Schreibmaschine

Es geht immer um Leben und Tod, um Gebären unter Schmerzen, jeder Satz, jedes Werk. Clarice Lispector war eine manische Schreiberin. Auch als sie einen Diplomaten heiratet, sich in der Welt der Reichen und Mächtigen bewegt, mit ihm in verschiedenen europäischen Städten lebt, immer hat sie ihre kleine Olympia dabei, auf Reisen und wenn sie auf ihre beiden Söhne aufpasst. Und trotz allem Glamour beschäftigt sie immer wieder mit dem Leben von Frauen, von Ehefrauen und Müttern aus der Mittelschicht, die wegen familiärer Bindungen und Konventionen auf ihre Selbstverwirklichung verzichten und daran zugrunde gehen.

"Tagtraum und Trunkenheit einer Frau" - erschienen bei Penguin

In ihrem Kurzgeschichtenband "Tagtraum und Trunkenheit einer Frau" geht es Clarice Lispector um Innenansichten von Frauen, um das Erwachsenwerden, um den Platz in einer von Männern beherrschten Welt. Schauspielerin Mara Widmann vom Münchner Volkstheater liest aus der Erzählung "Kostbarkeit", übersetzt von Luis Ruby, die Geschichte eines jungen Mädchens: Der Morgen, der Weg von Zuhause in die Schule, ist ihr täglich eine Kostbarkeit, bis sie eines Tages zwei jungen Männern begegnet...



