"Die Welt ist meine vierte Dimension" "Heimliches Glück" von Clarice Lispector

Clarice Lispector - ein ungewöhnliches Künstlerleben

Clarice Lispector hinterfragt, sucht nach dem Sinn des Lebens, forscht nach einem Halt in einer unsicheren Welt, in der sich alles aufzulösen scheint, alles ist in ständiger Bewegung, nichts ist sicher. Böden und Wände, feste Strukturen lösen sich auf. Ihre Literatur ist eigenwillig, voller Geheimnisse. Aber nicht verwunderlich bei ihrem Leben. Ihren Geburtsort Tchechelnik, einem kleinen Dorf in der Ukraine, verlässt sie mit ihren Eltern, jüdischen Flüchtlingen, gleich nach der Geburt. Nach zwei monatiger Flucht über Deutschland erreicht die Familie die Stadt Maceió im brasilianischen Algoas. Portugiesisch wird ihre Muttersprache, obwohl zu Hause jiddisch gesprochen wird. Als sie vier ist, zieht die Familie nach Recife, wo sie in sehr ärmlichen Verhältnissen aufwächst, aber umgeben von Büchern und Kultur. Dort besucht Clarice die Grundschule. Mit acht Jahren verliert sie ihre Mutter, die sich bei einer Massenvergwaltigung in der Ukraine mit Syphilis infizierte. 1934 zieht der Vater mit seinen drei Töchtern in den Moloch nach Rio de Janeiro, wo Clarice bereits mit 17 Jahren an einer Schule unterrichtet. Als sie sich gerade für Jura einschreibt, stirbt auch ihr Vater. 1940, mit 20 Jahren, beginnt sie für verschiedene Zeitungen zu schreiben, nebenbei studiert sie, arbeitet als Kolumnistin.