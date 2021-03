Ein dystopisches Weltszenario Christoph Ransmayrs neuer Roman "Der Fallmeister"

"Jede Scherbe wollte vor allem: eine eigene triumphale Geschichte und wollte selbst innerhalb der Evolution einen eigenen, ganz besonders heroisch gewundenen Weg von der Affenhorde zum bissigen Kleinstaat zurückgelegt haben. So unterschiedlich alle diese Clans und bösartigen Zwergenreiche auch waren, die entlang von Abertausenden Uferkilometern ihre vermeintliche Einzigartigkeit feierten – an einem Glauben hielt doch jede dieser Scherben einer nahezu vergessenen kontinentalen Größe mit fanatischer Beharrlichkeit fest: Der jeweils andere stand in der Ordnung der Welt unter dem eigenen Rang."

"Nur der eigene Rang glänzte, und seine Strahlkraft mußte mit allen Mitteln gegen den minderwertigen Rest der Welt verteidigt werden." So düster und apokalyptisch malt der österreichische Meistererzähler Christoph Ransmayr unseren Planeten, auf dem die Natur zerstört ist und das Wasser knapp, Ursprung jedweden Lebens. verwaltet von mafiösen Clans. Am Wasser, lebensspendend und tödlich, beginnt und endet der neue Roman "Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten":

"Mein Vater hat fünf Menschen getötet. Wie die meisten Mörder, die bloß Tastaturen, Hebel oder Kippschalter bedienen, wenn sie für einen maßlosen Augenblick die Herrschaft über Leben und Tod an sich reißen, berührte er dabei kein einziges seiner Opfer oder sah ihm auch nur in die Augen, sondern flutete über eine Reihe blanker Stahlwinden eine der Flußschiffahrt dienende Bootsgasse." aus 'Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte des Tötens', S. Fischer Verlag

Traunfall bei Roitham. Hier am "weißen Fluß" wuchs Christoph Ransmayr auf Entsetzensschreie am Großen Fall. Eine Tragödie. Fünf Passagiere einer Zille werden von den Wasserfluten fortgerissen und ertrinken an jenem Freitag im Mai, weil der Schleusenwärter zu früh geöffnet hatte. Ein Unfall? Oder Mord, wie der Sohn meint? Im Jahr darauf stürzt der Vater sich in den Tod. Man meint förmlich den Donner des Wasserfalls zu hören, den Wasserstaub auf der Haut zu fühlen, so plastisch, so authentisch läßt Christoph Ransmayr den Sohn, seinen Helden, erzählen. Spürbar ist, daß Christoph Ransmayr diese Wasserwelt kennt, aufgewachsen am Traunfall, als Urenkel des letzten Schleusenwärters.

Christoph Ransmayr: "Das Besondere an einem starken oder beeindruckenden Impuls aus der Realität ist ja, dass dieser Impuls die Fantasie, das Vorstellungsvermögen beflügelt, der setzte ja nur etwas in Bewegung, was sich dann sehr, sehr, sehr weit von der Realität entfernt."

Der Schauplatz am Weißen Fluß, an dem 40 Sprachen gesprochen wurden und zahllose Brücken die Ufer verbanden, könnte überall sein, wo Nationalismen wüten, Zwergstaaten entstehen, die Verzweiflung des Erzählers ist spürbar. Der Sohn des Schleusenwärters ist Hydrotechniker geworden und weltweit unterwegs zwischen Inselwelten und Wasserfesten am Großen Fall, in Brasilien und Kambodscha. Wasser, das ist klar, ist die umkämpfte Ressource der Zukunft, die Stromumkehr des Tonle Sap nach Ende der Regenzeit im Mekong-Delta ist Synonym für die Rückwärtsgewandtheit beim Vater wie bei Diktatoren:

Christoph Ransmayr: "Viele Diktaturen, viele barbarische Regimes, haben ja immer davon geschwärmt. Es gab zuletzt sogar einen Idioten in Washington, dessen einziges Programm war: Make America Great Again, also: Wir müssen die alte Herrlichkeit, worin auch immer die bestand in Amerika, vielleicht im Genozid an der Urbevölkerung oder im so glorreich beendeten Krieg in Vietnam, was immer es war, die Beschwörung der Vergangenheit als das eigentliche Ziel, die Verlegung der Vergangenheit in die Zukunft. Die führt logischerweise sowohl individuell als auch eine ganze Gesellschaft möglicherweise in den Untergang."

Mekong - Mutter aller Wasser

Mit jedem Paddelschlag im Mekong kommt die Erinnerung des Erzählers zurück, an den rückwärtsgewandten Vater, die fremde Mutter, die gläserne Schwester. Atemraubend die elegante Volte, mit der Ransmayr den Großen Fall mit dem Mekong verbindet, den herrischen Vater mit den Weißen und Roten Khmer; wie er in dieser "kurzen Geschichte vom Töten" die dünne Membran aufspürt, die plötzliche Verwandlung des Menschen zur Bestie:

Christoph Ransmayr: "Diese Verwandlung ist nur deswegen möglich, weil sie das, wovor wir uns dann fürchten müssen und zu Recht fürchten, in uns selber tragen und nicht von außen eingepflanzt bekommen von irgendeinem Satan."

Auch der Erzähler bringt Unheil in die Welt, als Söldner mafiaähnlicher Wasser-Syndikate, als Bruder, der die fragile Schwester inzestuös begehrt, als Sohn, der am Selbstmord des Vaters zweifelt und in ein apokalyptisches Szenario schlittert. Wie er die Scherbenwelt, das zersplitterte Europa, hinter sich läßt und in ein versöhnliches Insel-Elysion gleitet, das ist verwirrend, aber auch großes Kino in grandioser Pastell- Landschaft des Mekong.

Christoph Ransmayr: "Für mich war der Mekong ja auch in vieler Hinsicht ein Glücksstrom oder ist es immer noch. Und ich verdanke diesen Kulturen, die ich ja nur streifen durfte, mit deren Menschen ich mich unterhalten und beschäftigen durfte, ich verdanke diesen Kulturen viel. Und was mich immer noch erschüttert, die Gespräche, die ich damals geführt habe und in denen von einem solchen Abgrund berichtet wurde, dass ich nur bewundern konnte, wieviel Kraft diese Leute aufbringen konnten, um mit diesen Erinnerungen, mit diesen Geschichten weiterzuleben und sogar fähig zu bleiben, zu lachen, fähig bleiben zu lieben, Familien zu gründen, alles das auch zu tun, jenseits dieses Schreckens, was wir für ein gelungenes, vielleicht sogar für ein glückliches Leben halten."

"Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten" ist ein Hybrid, abenteuerlich und poetisch, manchmal verwirrend, in seiner Komplexität und Themenfülle von nationaler Zersplitterung und Fremdenhass, fataler Geschwisterliebe und Vater-Sohn-Drama, Reisebildern, Wasserkriegen und Kriegstraumata in Kambodschas blutiger Vergangenheit. Ein paar Wasserarme weniger, der Roman wäre nicht minder spannend. In jedem Fall eine Geschichte von enormer Wortwucht und der Sprachmagie eines großen Reisenden und Weltenerzählers.

Christoph Ransmayr: "Ich bin ja ein sprachloser Idiot, wenn ich beispielsweise durch Laos oder durch Kambodscha reise. Ich kann die Schrift nicht lesen, ich verstehe die Sprache nicht. Das heißt, für mich ist Vieles von dem, was ich dort sehe und höre oder auch erlebe, tatsächlich rätselhaft. Aber in diesen vielen Rätseln bleibt immer auch etwas zurück, aus dem ich etwas lernen kann, was mich ein bisschen weniger finster, ein bisschen weniger dumm und sprachlos macht, als zuvor."

