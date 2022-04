Carl Amery zum 100. Geburtstag Ein Romancier in fröhlicher Endzeitstimmung

"Der Mensch kann die Krönung der Schöpfung bleiben - wenn er begreift, dass er sie nicht ist."

Carl Amery hatte das Gesicht eines Asketen, aber er lachte gern und viel, am liebsten über sich selbst und die eigenen Pointen. Ein barocker, wortgewaltiger Schreiber. Er dachte schneller als er sprach und sprach so verzweigt, wie er schrieb. Er war ein Erfinder historischer Was-wäre-Wenn-Szenarien, die bis in die Zukunft weisen. Er inspirierte und provozierte als Linkskatholik und Mitbegründer der Grünen, als Essayist und kritischer Zeitgenosse, der mit Furor in zahlreichen Streitschriften gegen Konsum, Gewinnsucht und Egoismus wetterte, und sich aber selbst am liebsten als Verfasser fiktiver Literatur mit apokalyptischen Visionen wie etwa in "Der Untergang der Stadt Passau" sah.

"Die Kirche rülpst in Agonie, da hilft kein Böll, kein Amery"

"Mein Schulweg führte vom Kurfürsten-Platz zum heutigen Oskar von Miller Gymnasium, also an der Ursula Kirche vorbei, und da stand eines Tages mit weißer Lackschrift auf die Ziegelwand geschrieben: 'Die Kirche rülpst in Agonie, da hilft kein Böll, kein Amery.' Ich war damals literarisch schon ein wenig bewandert und wusste, wer Heinrich Böll ist. Aber mit dem Namen Amery konnte ich überhaupt nichts anfangen und fragte deshalb meinen Vater, der Literaturkritiker war, was denn der Name Amery bedeutet. Mein Vater sagte: 'Das ist ein ganz berühmter Linkskatholik.' Darunter konnte ich mir aber auch nichts vorstellen. Und dann erfuhr ich: Ein Linkskatholik ist jemand, der sowohl sehr katholisch als auch ziemlich sozialistisch ist."

"Carl Amery ist einer der ganz wenigen, die literarische Vision und politische und soziale Analyse in einem Kopf zusammenbrachten. Und er war natürlich jemand, der deswegen sehr unbequem war, weil er nach der Devise lebte: Man muss den Leuten sagen, was auf sie zukommt. Man muss den Leuten das auf eine Weise sagen, dass sie es auch glauben, was sie wissen. Natürlich war er ein Solitär, wie jeder gute Autor, aber er hatte eine Art, einem selber klarzumachen, dass man, wenn zum Beispiel das eigene Engagement irgendwie ein bisschen mal ermüdete, dass man sich aus dieser Pflicht nicht heraus mogeln konnte, mit nicht verantwortlich für den Zustand der Welt zu sein."

Carl Amery

Carl Amery, am 9. April 1922 geboren in München, dorthin zurückgekehrt nach einer Jugend in Bischofsstädten wie Passau und Freising und zum Teil unfreiwilligen Stationen im Ausland, als Kriegsgefangener in den USA etwa. Dort fand er seine Frau, hier seine Motive. Ein "Hiesiger", der Heimat im Sinne Ernst Blochs als eine "verhießene" schützen wollte.

Nicht an den brillanten Sachbuch-Autor, sondern an den Romancier erinnern die Lesungen von Jörg Hube und Carl Amery, hier noch einmal in seiner unverwechselbaren Art der Rede zu hören; unter anderem mit einer Lesung aus seiner sozialutopischen Utopie "An den Feuern der Leyermark", die Bayerns Geschichte anders erzählt, basisdemokratisch.