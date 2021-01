"Polit-Gaudi" 1919 in München Burghart Klaußner liest Victor Klemperer

"Man möchte immer lachen und weinen in einem"

Am 21. Februar wurde Kurt Eisner erschossen. Auf die erste Räterepublik mit Gustav Landauer, Ernst Toller und Erich Mühsam folgte eine zweite unter der kommunistischen Führung von Max Levien und Eugen Leviné, die von den konservativen Freikorps Anfang Mai gestürzt wurde. Allein in den ersten Maitagen 1919 gab es Tausend Tote. Wieviele nach der Ermodrung Eisners umkamen, ist heute nicht mehr auszumachen. Geiselerschießungen, Vergeltungshinrichtungen zwischen den weißen und roten Garden unterlag der Willkür. Paul Klee floh aus dem von "weißen" Truppen Anfang Mai eroberten München am 11. Juni 1919 in die Schweiz, der Dichter Rainer Maria Rilke verließ München fluchtartig am gleichen Tag und ist nie mehr zurückgekehrt. Noch waren die blutigen Kämpfe zwischen den Anhängern der Räterepublik und den von der bayerischen Landtagsregierung zu Hilfe gerufenen Truppen in schreckhafter Erinnerung.

Die Münchner kümmerten sich mehr "um Butter und Eier statt um Mühsam und Landauer"

Novemberrevolution 1918 in München. Demonstration vor dem Justizgebäude

Sehr persönlich und direkt beschreibt Victor Klemperer die Wirrnisse dieser Zeit, die Eigenheiten der Münchner Bevölkerung, berichtet von der Eskalation der Gewalt, der Gewöhnung an politische Morde, und der Missachtung bürgerlicher Freiheit, die 1918/19, also lange vor 1933, begonnen hat. Landauer wurde am 2. Mai 1919 zu Tode getreten, Eugen Leviné im Juni 1919 hingerichtet, Erich Mühsam 1934 im KZ Oranienburg ermordet, Max Levien 1937 in der Sowjetunion erschossen, Ernst Toller nahm sich im amerikanischen Exil 1939 das Leben. Franz Ritter von Epp, dessen Freikorps in München jubelnd begrüßt worden war, wo er an der Universität, wie Victor Klemperer anschaulich berichtet, für Geld viele Freiwillige rekrutierte, wurde später Hitlers Reichsstatthalter in Bayern.