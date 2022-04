Ein Stall als Allegorie für die Unordnung in Europa Der große europäische Schriftsteller Bora Ćosić

"Operation Kaspar" ist ein Kammerspiel über ein Ehepaar irgendwo in Osteuropa, das in einer vollgestopften Wohnung, die es nie verlässt, sein Dasein fristet. Er fährt hin und wieder mit seinem Fahrrad durch die Wohnung, sie läuft nervös im Unterrock herum und sucht etwas. Bis sich beide eines Tages mit einem leeren Koffer auf den Weg nach Deutschland machen. Eine kafkaeske, surreale Situation, die der in Zagreb geborene Schriftsteller Bora Ćosić grandios mit dem Zustand einer ganzen Gesellschaft verwebt, das Innen mit dem Außen, das Private mit dem Politischen.

"Es ist, als wären der Mann, besonders aber die Frau, von der ich rede, nicht richtig lebendig. Beide wirken häufig wie mitten in der Bewegung erstarrt. Wie mit Leim übergossen, für immer in einem Zustand fixiert. Das ist es, was wir betrachten sollten, ein Leben, das sich nicht rührt, das stillsteht", schreibt Bora Ćosić in "Operation Kaspar". Das genaue Gegenteil erlebte der Schriftsteller selbst, der am 5. April 1932 in Zagreb geboren wurde. Als er vier Jahre alt war, zog seine Familie nach Belgrad. Sein Vater war Kaufmann und stammte aus einer Bauernfamilie, seine Mutter kam aus einer sehr wohlhabenden Familie in Slawonien. Besonderen Einfluß aber hatte auf Bora Ćosić, wie er im Gespräch mit Cornelia Zetzsche erzählt, seine Großmutter, die ihm, noch bevor er in die Schule ging, Schreiben und Lesen beibrachte.

Nach dem Studium der Philosophie arbeitete Bora Ćosić als Redakteur in verschiedenen Zeitschriften. Sein erster Roman "Das Haus der Diebe" erschien 1956, in dem er sich mit gesellschaftlichen Wirklichkeit in Jugoslawien auseinandersetzte. Bereits da stand er auf der "schwarzen Liste". Sein nächstes großes Werk "Die Rolle meiner Familie in der Weltrevolution", das fürs Theater adaptiert und auch verfilmt wurde, bescherte ihm in seiner Heimat Publikationsverbot, wurde aber dennoch in Serbien zu einem Kult-Buch. Aus Protest gegen die aggressiv-nationalistische Politik Slobodan Miloševićs zog Bora Ćosić 1992 ins kroatische Istrien. Drei Jahre später verließ er endgültig seine Heimat und kam mit einem Stipendium nach Berlin, wo er heute lebt.

"Koffer sind wie Vorratskammern, in denen neben Sachen auch Erinnerungen lagern. Schon das Öffnen des Koffers, der Blick ins Innere ist bereits eine Art Reise, schon bist du woanders, und vielleicht gibt es kein Zurück. Und plötzlich klafft da ein Abgrund, in den man stürzen könnte, für immer. Denn das Reisen ist eine Falle, pack also niemals alles, was du hast, was dir teuer ist, in den Koffer, mit dem du aufbrichst! Koffer sind wie Vorratskammern, in denen neben Sachen auch Erinnerungen lagern. Schon das Öffnen des Koffers, der Blick ins Innere ist bereits eine Art Reise, schon bist du woanders, und vielleicht gibt es kein Zurück. Und plötzlich klafft da ein Abgrund, in den man stürzen könnte, für immer. Denn das Reisen ist eine Falle, pack also niemals alles, was du hast, was dir teuer ist, in den Koffer, mit dem du aufbrichst!" (aus 'Operation Kaspar', in der Übersetzung von Brigitte Döbert erschienen im Schöffling Verlag)

"Nicht ich habe mein Land verlassen. Mein Land hat mich verlassen"

Über 30 Bücher hat Bora Ćosić mittlerweile geschrieben, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Ein Meister des assoziativen, auch absurden Monologisierens, der Satire, der Groteske, der Montage. Auch sein neuer schmaler Band "Operation Kaspar" steht in dieser Tradition. Ein Ehepaar, das sich nichts zu sagen hat, verloren in einer surreal-realen Welt.

"Früher, denkt er, war alles ordentlich, und dann geriet so viel durcheinander. Im schmutzig grauen Wasser kann sich der Mann nicht sehen, sein Gesicht nicht und seine Vergangenheit schon gar nicht. Deswegen steht er da, unentschlossen, ob er sich rasieren soll oder nicht, unsicher, ob das Zimmer, in dem er steht, überhaupt ihm gehört. Oder eher dem gemeinen Europäer, den genau genommen keiner kennt. Von daher seine Neigung, von der Handlung am Waschbecken Abstand zu nehmen. Der vorliegende Bericht handelt von einem Angehörigen unserer Rasse, einem Mann, den plötzlich das Gefühl beschleicht, er sollte von allem Abstand nehmen und vor allem aufhören, dieser Rasse anzugehören." (aus: 'Operation Kaspar')

Sie eilt nervös und meist im Unterrock durch die Wohnung. Er, der Herr mit Hut, spielt gelegentlich Geige oder fährt mit dem Fahrrad durch die Wohnung und grübelt über das Leben, das Zusammenleben und das Europa im 20. Jahrhundert, ein Saustall wie die Wohnung. Dann ist Krieg. Veränderung tut Not. Das Paar flieht über die Straße und findet eine neue Existenz im Garten, groß wie die ganze Welt.



1000 Schubfächer im Eisenwarenladen seines Vaters faszinierten Bora Ćosić so sehr - vielleicht war es auch das Buffet der österreichischen Großmutter -, dass er seine Bücher bis heute wie Wunderkammern schreibt, mit 1000 Fächern, aus denen immer neue Episoden und Figuren auftauchen. Seine Romane scheinen eher Kaleidoskope als gesteuert von Handlung und Plot, bis sich am Ende doch ein Bild ergibt, das eines Paares, einer Familie, einer Gesellschaft.

Lesung mit Johannes Silberschneider und Gespräch im "Offenen Buch"

Schauspieler Johannes Silberschneider Einfühlsam folgt Schauspieler Johannes Silberschneider dem namenlosen Ehepaar und dem Ich-Erzähler in der wundersamen Welt des Bora Ćosić, der in seinem neuen Roman "Operation Kaspar" die Geschichte einer Emigration erzählt, tief traurig und zugleich von einer listigen, seltsamen Heiterkeit. Und Bora Ćosić ist aus Berlin zugeschaltet und lässt uns teilhaben an seiner Sicht des Lebens in einer absurden, unbelehrbaren Welt.

Bora Ćosić im Gespräch mit Cornelia Zetzsche: "Putins Krieg erlebe ich als Unglück, wie auch Miloševićs Agieren ein Unheil war oder andere Gewaltregime. Das ist, meine ich, immer ein Resultat von Frustration dieser Führer. Das sind Leute, die am Kopf dieser Bewegungen stehen und schrecklich frustriert und traumatisiert sind. Ich will nimanden beleidigen, aber ich wage zu sagen, wenn jemand so klein ist, wie kann er da wachsen und größer werden, außer mit Hilfe von Panzern?"