Benjamín Labatut "Das blinde Licht. Irrfahrten der Wissenschaft"

Unbegreifliches, das Wissen hinter dem, was wir imstande sind zu verstehen, diese Grenze zieht Benjamín Labatut aus Chile magisch an, wie viele Forscher. Mit ihren Erkenntnissen veränderten sie oft den Lauf der Geschichte: Werner Heisenberg etwa, dessen Gleichungen zum Bau der Atombombe führten, der Mathematiker Alexander Grothendieck, der es vorzog, seine Formeln zu verbrennen, um die Menschheit vor dem zerstörerischen Potential zu schützen. Fritz Haber, dessen physikalische Verfahren Hungerkrisen vermieden, aber auch den verheerenden Gaskrieg im 1. Weltkrieg ermöglichte. Eine Leseempfehlung.

Albert Einsteins Aufzeichnungen über Gravitationswellen "Im Zentrum eines toten Sterns konzentrierte sich die gesamte Masse in einem unendlich dichten Punkt. Dass es so etwas im Universum geben könnte, war für Schwarzschild unvorstellbar. Es forderte nicht nur den Menschenverstand heraus, zog nicht nur die Gültigkeit der allgemeinen Relativität in Zweifel, es kratzte auch an den Fundamenten der Physik – allein schon die Begriffe von Raum und Zeit ergaben in der Singularität nicht länger einen Sinn." aus 'Das blinde Licht' von Benjamín Labatut, aus dem Spanischen von Thomas Brovot bei Suhrkamp

Nach der Lektüre dieses Buchs glaubt man zum ersten Mal verstanden zu haben, was ein "Schwarzes Loch" ist, was es mit den Gravitationswellen Albert Einsteins auf sich hat, so nah lässt uns der chilenische Schriftsteller Benjamín Labatut an seine fünf Protagonisten herankommen, lässt uns eintauchen in deren Gedankenwelt, uns teilhaben an Zweifel und dem ungestümen Drang der Genies "dahinter" zu schauen, das Unbegreifliche zu erforschen bis zu einer absoluten Wahrheit. Ein Buch über Wissenschaften und Wissenschaftler, Mathematik, Astrophysik, Chemie und Physik in einer wunderbar poetischen Sprache. Eine hinreißende Mischung aus Fiktion und Fakten, aus Empathie und präziser Wissenschaftlichkeit.

"Schwarzschilds Singularität"

Albert Einstein bei seiner Lehrtätigkeit an der Princeton Universität

"Am 24. Dezember 1915 saß Albert Einstein in seiner Berliner Wohnung gerade bei einer Tasse Tee, als er Post aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs erhielt. Der Umschlag hatte einen Kontinent in Flammen durchquert, er war schmutzig, zerknittert, lehmverschmiert. Eine Ecke war zerfetzt, der Name des Absenders verdeckt von einem Blutfleck. Einstein zog sich Handschuhe über und öffnete ihn mit einem Messer. Darin steckte ein Brief mit dem letzten Geistesblitz eines Genies: Karl Schwarzschild, Astronom, Physiker, Mathematiker und Leutnant des deutschen Heeres."

Benjamín Labatut mit seinem Hund in den Bergen hinter Santiago de Chile

So beginnt Benjamín Labatut seine Erzählung über den deutschen Astronomen und Physiker Karl Schwarzschild, der mit seiner Forschung über die schwarzen Löcher zu den bedeutendsten Wegbereitern der modernen Astrophysik gehört, er erzählt von dessen Ängsten und Zweifeln, von seiner Besessenheit und seinem frühen Ende. Mit seinem deutschen Debüt "Das blinde Licht" wäre der Schriftsteller jetzt eigentlich in Europa auf Lesereise, aber wegen der Corona-Pandemie musste er zuhause bleiben. Benjamín Labatut zog sich mit seiner Familie in ein kleines Haus in den Bergen hinter Santiago de Chile zurück, deren Bewohner sich in der Quarantäne von der Regeirung im Stich gelassen fühlen und nun Wut und Hunger sie auf die Straße treiben, Santiago, jenem Moloch mit fast 7 Millionen Einwohnern, malerisch gelegen vor den über 3000 Meter hohen Gipfeln der Sierra de Ramón. Oft fällt der Strom aus, es regnet viel, in Chile ist es Herbst, erzählt der in Rotterdam geborene Schriftsteller Benjamín Labatut, als ihn Cornelia Zetzsche über Skype erreicht. Wie kam er zum Schreiben?

Benjamín Labatut

Benjamín Labatut: "Ich denke, ich kam zum Schreiben über eine tiefe Bewunderung für Autoren und Bücher. Ich war schon, als ich klein war, ein Bücherwurm und wollte immer schreiben. Aber ich dachte, es sei unmöglich. Aber als ich 20 Jahre alt war, nahm ich das überaus Ernst. Ich dachte fast - und das tut es wirklich - es erfordere eine Art religiöser Hingabe. Und Mitte Zwanzig schloss ich einen Pakt mit mir selbst, dass ich nichts Anderes tun würde, bis ich Schriftsteller wäre. Ich hatte und habe noch immer - jetzt bin ich vierzig - diese fantastische Vorstellung davon, dass ein Schriftsteller sich fernzuhalten hat von allen Moden, allen Trends und umherzuirren. Ich glaube, die besten Schriftsteller sind diejenigen, die etwas kanalisieren können, das größer ist als sie selbst. Und ich setze mich jeder nur denkbaren Erfahrung aus, um das zu erreichen. Das war alles eine sehr bewußte Entscheidung."

"Der Schauspieler Johannes Silberschneider liest im "Offenen Buch" die Geschichte von Karl Schwarzschild. Was bedeutet die 'Schwarzschild Singularität'?“

Benjamín Labatut: "Einsteins Gleichungen besagen, wie sich Raum und Zeit in der Gegenwart von Masse verhalten. Und die Schwarzschild-Singularität ist ein Punkt in der Raumzeit, wo die Masse so dicht und konzentriert wird, dass sie das bildet, was wir heute ein Schwarzes Loch nennen. Es ist ein Moment unendlicher Dichte. Es hat den Raum gekrümmt, bis zu unglaublichen Effekten im Schwarzen Loch. Wenn man je dorthin gelänge, aber das kann man nicht, würde man auseinander gerissen von gezeitenabhängigen Gravitationswellen.

Karl Schwarzschild (1873 - 1916) Karl Schwarzschild Der deutsche Astronom und Physiker gehört mit seiner Forschung zu den schwarzen Löchern zu den bedeutendsten Wegbereitern der modernen Astrophysik. Das Zentrum schwarzer Löcher wurde nach ihm benannt: die Schwarzschild-Singularität. Nach dem Abitur, das er als Bester seines Jahrgangs bestand, studierte er ab 1890 an der Universität Straßburg Astronomie. 1892 wechselte er an die Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er 1896 promovierte.

Im Inneren der Singularität, im Inneren des Schwarzen Lochs, sähe man das Loch der Zukunft, kondensiert zu einem einzigen Punkt von der Größe einer Münze. Und man sähe einen Punkt von ähnlicher Größe, wo das Loch der Vergangenheit kondensiert ist. Die Singularität ist ein verfeinerter Punkt im Raum, der, der Geometrie zufolge, diese enorme Masse schafft, an beiden Enden der Zeit steht. Sie können Richtung Zukunft reisen, soweit Sie können, und werden der Singularität begegnen. Mich interessiert die Singularität als der Punkt, an dem die Physik, wie wir wissen, zusammenbricht. Das fasziniert mich, denn ich entwickle in meiner Geschichte das Szenario, was geschieht, wenn ein Genie, ein Mann, der denkt, er habe ein tiefes Verständnis von der Welt, auf etwas stößt, das er, das die Wissenschaft nicht verstehen kann."

"Karl Schwarzschild muss, folgt man Ihnen, Benjamín Labatut, wirklich eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein?!"

Benjamín Labatut: "Er war ein wunderbarer Mann. Es gibt viele Zeugnisse über Karl Schwarschild. Er war lustig. Er war liebevoll. Er war scheu. Ein großer Bergsteiger. Jetzt ist er vergessen, aber zu Lebzeiten war er sehr angesehen. Er war einer jener Wissenschaftler, die die meisten wissenschaftlichen Texte veröffentlichten. Man würde ihn als Guerilla-Kämpfer beschreiben, denn er tauchte einfach ein in Themen, die nichts mit seinem Hauptinteresse zu tun hatten, so, wie er bei der Relativitätstheorie mit dieser verblüffenden Lösung kam und dann zum nächsten Thema sprang. Er war ein wundervoller Mensch, eine faszinierende Person. Und in der Wissenschaft stoße ich immer wieder auf diese Figuren."

"Von klein auf war Schwarzschild besessen vom Licht. Mit sieben Jahren nahm er die Brille seines Vaters auseinander, steckte die Gläser in eine zusammengerollte Zeitung und zeigte seinem Bruder die Ringe des Saturn. Ganze Nächte blieb er wach, selbst wenn der Himmel dicht bewölkt war. Einmal sah der Vater, wie der Kleine ins schwarze Firmament schaute, und besorgt fragte er ihn, wonach er da suche. Karl sagte, hinter den Wolken gebe es einen verborgenen Stern, den nur er sehen könne. Kaum hatte er sprechen gelernt, redete er von nichts anderem als von den Himmelskörpern. Er war der erste Wissenschaftler in einer Familie von Händlern und Künstlern." aus 'Das blinde Licht' von Benjamín Labatut

Benjamín Labatut "Das blinde Licht" - Lesung und Gespräch

Schauspieler Johannes Silberschneider

An den beiden Pfingstfeiertagen liest der von der ORF-Hörspieljury zum Schauspieler des Jahres ausgezeichneten Johannes Silberschneider Ausschnitte aus einer der vier Kurzgeschichten über "Schwarzschilds Singularität" des chilenischen Schriftstellers Benjamín Labatut, der uns in einer hoch poetischen Sprache in die Welt des deutschen Forschers entführt und von den kompliziertesten wissenschaftlichen Vorgängen mit großer Leichtigkeit erzählt und erklärt, weshalb Karl Schwarzschild als Offizier mitten im Ersten Weltkrieg die Relativitätstheorie weiterdachte und erschütternde Briefe an Albert Einstein schrieb. Im Gespräch Benjamín Labatut.



Teil 1 am Pfingstsonntag, 31. Mai

Teil 2 am Pfingstmontag, 1. Juni



jeweils um 14.30 Uhr auf Bayern 2



Redaktion und Moderation: Cornelia Zetzsche



Beide Lesungen gibt es als kostenlosen Podcast unter bayern2.de/Lesungen - radiotexte und überall dort, wo es Podcasts gibt