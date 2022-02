Vergessene Kriege Bachtyar Ali und Kurdistan "Mein Onkel, den der Wind mitnahm"

Djamschid Khan ist siebzehn, als er verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wurde, weil er Kommunist war und gegen Saddam Hussein rebellierte. Die Folter, die Haftbedingungen zehren so sehr an ihm, daß Djamschid Khan leicht wird wie Papier, ein Spielzeug für den Wind, der ihn davonträgt. Immer wieder steigt Djamschid auf und fällt bei Windstille wieder herunter, immer wieder verliert er dabei sein Gedächtnis und schlüpft in neue Rollen, wird ein Kriegsspielzeug der Mächtigen und ein Liebling der Frauen, Derwisch, Magier und Prophet, Flüchtling und Schlepper, Erpresser und Schauobjekt eines Vergnügungsparks. Sein Neffe erzählt rückblickend die Geschichte des "fliegenden Kurden".

Bachtyar Ali, in seiner kurdischen Heimat ein Bestseller-Autor, floh vor 25 Jahren nach Deutschland. Er verlor seine Heimat, seine Sprache und die Familie. Er war mehrmals inhaftiert, wurde schwer verletzt, als Saddam Hussein in Sulaymaniya bei einer Demonstration auf Studenten schießen ließ. Viele Freunde und Familienmitglieder wurden bei dem Massaker des Baath-Regimes gefoltert und ermordet. Bachtyar Ali schreibt über das Leid und den Schmerz seines Volkes, der anderen, um sein eigenes zu ertragen, aber er schreibt in einer hochpoetischen Sprache.

2009 erhielt Bachtyar Ali den HARDI-Literaturpreis, die wichtigste Auszeichnung des kurdischen Autonomiegebietes im Norden des Irak, ein Land, das nur noch auf der Landkarte existiert, aufgeteilt in drei Gebiete mit unüberwindbaren Gräben: das sunnitische, schiitische Gebiet und das unabhängige Kurdistan.