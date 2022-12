Stefan Merki liest: Bachtyar Ali: Erinnerungen eines Lesers

"Wer mit gewissen Büchern aufgegriffen wurde, war in großer Gefahr. Wer sie zuhause hatte, fühlte sich nie sicher. Drohte eine Hausdurchsuchung, begannen die Besitzer, ihre Bücher zu verstecken. Wurde die Gefahr jedoch zu groß, so sah man sich gezwungen, seine Bücher zu verbrennen."

Erinnerungen eines Lesers - dahinter könnten sich heimelige Kindheitserfahrungen verbergen … doch bei dem in Deutschland lebenden Schriftsteller Bachtyar Ali („Der letzte Granatapfel“), der 1966 im Nordirak geboren wurde, sind solche Erinnerungen verknüpft mit Gefahr und Risikobereitschaft. Schon vor Saddam Hussein gehörte der Irak zu den Gegenden der Welt, in denen die Machthaber Angst vor Lesenden hatten. In seinem Essay erzählt der Schriftsteller, wie in seiner kurdischen Familie eine liebevoll zusammengetragene und im Sofa verborgene Büchersammlung schließlich vorsichtshalber verbrannt wurde. Und wie er selbst bis zu seinem Exil immer wieder Bücher schmuggelte, versteckte und verlor.