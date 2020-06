Digitales Wettlesen beim Bachmann-Preis 2020 Lesungen aus der Konserve und Live-Diskussion der Jury

Das Wettlesen beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt wäre wegen Corona fast abgesagt worden. Aber die Technik macht den bekanntesten Literaturpreis doch möglich und es könnte bunter werden. Es geht hinaus in die große digitale Welt mit Einblicken in die Wohnstuben der AutorInnen und JurorInnen. Im ORF-Landesstudio Kärnten lungern ein paar Schaufenster herum, dazwischen sieben riesige Monitore, auf denen per ferngesteuerten Kameras die Jury zugeschaltet wird. Die Lesungen sind schon aufgenommen, noch im digitalen Giftschrank. Ein Fest der Technik und hoffentlich auch ein Fest der Literatur.

"Sprache als ständige Erinnerung an Diskriminierung"

Sharon Dodua Otoo 2016 gewann die gebürtige Londonerin mit ghanesischen Wurzeln mit ihrem Text über ein hart gekochtes Ei den Ingeborg Bachmann Preis. Mit ihrer Eröffnungsrede hielt sie ein Plädoyer für mehr Präzision und mehr Freiheit im sprachlichen Ausdruck, denn "in den überwiegend weißen deutschsprachigen Redaktionen – progressiv wie konservativ – wird noch immer zu eng am Duden festgehalten". Auch ihre Rede war vorab schon aufgezeichnet.

Sharon Dodua Otoo aus Berlin, die Bachmann-Preisträgerin von 2016, eröffnete am Mittwochabend die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur mit einem eindrucksvollen Appell gegen den gesellschaftlichen Ausschluss aller nicht "Native Speaker". "Eine Sprache," sagte sie, "die es geschafft hat, sich von "Fräulein" zu verabschieden und ein Wort wie Safari willkommen zu heißen, ist stark genug, um weitere Upgrades zu verkraften."

Die 14 AutorInnen können dieses Mal ganz relaxed von Zuhause aus zuschauen, denn ihre Lesungen sind alle schon aufgezeichnet. Mit drei Kameras telegen umgesetzt. Während die JurorInnen über ihre Texte diskutieren, sind sie zugeschaltet und werden sich vielleicht in diesem digitalen Wettbewerb öfter zu Wort melden. Jasmin Ramadan, die mit ihrem Roman zu Fatih Akins Film "Soul Kitchen" bekannt wurde, eröffnet das Wettlesen.

Die Schriftstellerin Helga Schubert will es noch einmal wissen. Hier in ihrem Garten, wo die Lesung aufgezeichnet wurde

Und Helga Schubert will es mit 80 Jahren noch einmal wissen. 1980 wurde sie schon einmal eingeladen, aber da verweigerte der Ost-Berlinerin die DDR die Ausreise. Und als einzige Schriftstellerin kennt sie auch die andere Seite, sie war von 1987 bis 1990 unter anderem mit Sigrid Löffler und Hellmuth Karasek als Jurorin in Klagenfurt dabei.

Der Bachmann-Preis aseptisch im World Wide Web

Ein Blick in das ORF-Landesstudio Kärnten während der Proben

Wer einmal dabei war beim Lesemarathon in Klagenfurt wird die Einmaligkeit dieses Wettbewerbs zu schätzen wissen. 14 Autoren lesen mit anschließender Diskussion der Fachjury. Die unveröffentlichten Texte werden während der Video-Vorstellung der jeweiligen AutorInnen ausgeteilt, die Text-Partitur wird von den Fans im ORF-Theater meist bei brütender Hitze akurat mitgelesen, synchrones Umblätter-Geraschel alle zwei bis drei Minuten inklusive. Dann wird's spannend, denn hier wird nicht hinter verschlossenen Türen ge- und bewertet, sondern coram publico et coram autoribus, also Aug in Aug mit den Autoren und vor laufender Kamera. Das machte diesen Preis zum singulären Medienereignis, bei dem das Fernsehen, das Medium der bewegten Bilder, täglich 5,5 (!) Stunden Literatur abfilmt, sprich einen sitzenden Autor, der liest, und sieben sitzende Jury-Mitglieder, die über die Texte diskutieren. Optisch nicht unbedingt ein Straßenfeger, aber seit mehr als vier Dekaden Kult. In diesem Jahr ist alles anders. Wegen der Corona-Pandemie findet alles im abgesicherten Modus statt, der Live-Event weicht digitalem Law- and Order.

"Digital Natives" und "Digital Immigrants" vereint beim renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis

Der Bachmann-Preis vor Corona

Das Interesse an Literatur wird die beiden Generationen, die Digital Natives und die Digital Immigrants, zusammenbringen, wenn vom 19. bis zum 21. Juni vierzehn AutorInnen um den renommierten Bachmann-Preis wettlesen. Denn diesmal wird der Preis in Abwesenheit der Teilnehmenden stattfinden. Die Technik machts möglich. Im Kärntner Landesstudio des ORF, wo seit 44 Jahren Literatur-Begeisterte im Leserhythmus nervöser AutorInnen gemeinsam umblättern, die JurorInnen schwitzen und um Worte ringen, sitzen dieses Jahr nur schwarz lackierte und fleischfarbene Schaufensterpuppen.

Der Bachmann-Preis nach Corona

Auf einem Arbeitstisch - angeblich - die Schreibmaschine von Ingeborg Bachmann, ihre Aktentasche, dazwischen sieben große Monitore, auf denen die JurorInnen aus ihren Privatwohnungen in Österreich, der Schweiz und Deutschland zugeschaltet werden, währenddessen die jeweiligen AutorInnen per Video zugeschaltet werden. Und die Zuschauer? Die sitzen daheim auf ihrer Couch vorm Fernseher. Und in der Pause nach jeweils drei Lesungen und der Jury-Diskussion geht es nicht in den schönen Garten des Landesstudios in Klagenfurt zum Fachsimpeln, sondern an den heimischen Kühlschrank. Keine Fan-Gemeinschaft, aber immerhin eine Fan-Community.

Die besten Texte im "Offenen Buch"

Cornelia Zetzsche im Corona-freien 2019 in Klagenfurt. Diesmal verfolgt sie den Wettbewerb vor dem Fernseher

