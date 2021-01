Freiheit in einer fremden Sprache Ayeda Alavie "Ein Bild von mir"

"In den 80er Jahren wurden Tausende politische Gefangene erhängt. Es waren Schreckens- und Todesjahre. Viele Menschen flohen aus meiner Heimat. Auf den Exilsendern, die Großvater empfing, wurde viel über die "Flucht der Gehirne" aus meiner Heimat berichtet", schreibt Ayeda Alavie in einem Zeitungsartikel. Obwohl die Iranerin mittlerweile deutsche Staatsbürgerin ist, beschäftigt sie sich immer mit ihrer Heimat, poetisch, zart und behutsam blättert sie ihre Kindheit auf.

"Eine Kindheit zwischen der islamischen Revolution und dem ersten Golfkrieg. Wir saßen vor unserem kleinen Schwarzweiß-Fernseher und schauten uns die Bilder an. Großmutter sagte: "Merkt euch die Gesichter gut. Vielleicht sehen wir sie zufällig auf der Straße und können ihre Angehörigen benachrichtigen." Ich kann mich immer noch an die Gesichter mancher Vermissten erinnern.

Jahrestag der Islamischen Revolution im Februar 2019

Ayeda Alavie: "Was mich sehr gestört hat und immer noch stört, ist die Art und Weise, wie man im Iran nach der Islamischen Revolution mit dem Leben umgeht. Das beginnt schon mit dem Äußerlichen. Also, unsere Haut ist unser größtes Organ, und die Haare. Wenn Sie daran denken, dass man Haut und Haare bedecken soll, damit man zum Beispiel ins zum Beispiel zum Paradies geht. Allein das ist so absurd, wenn es in einem Gesetzbuch verankert wird, und wenn man allein deswegen bestraft wird."