Axel Milberg liest Haruki Murakami Die literarische Vorlage zum Film "Drive My Car"

"Ich lebe, damit ich schreiben kann", sagt der Weltbestsellerautor Haruki Murakami, und: "Ich bin ein Einzelkind und habe mich mit den Katzen unterhalten, die wir zu Hause hatten. Einsamkeit bedeutet für mich Unabhängigkeit. Ich war mein ganzes Leben schon auf mich selbst gestellt." So strickt der Schriftsteller auch seine Charaktere, das Individuum als Solitär, verloren im Weltenchaos. Auch die Protagonisten in der Kurzgeschichte "Drive My Car"

Zwei Fremde, die sich im Auto annähren, Szenenfoto aus dem Film "Drive My Car" "Kafuku war schon mit vielen Frauen im Auto mitgefahren. Er unterteilte sie grundsätzlich in zwei Typen: Die einen fuhren ihm zu waghalsig, die anderen zu vorsichtig. Zahlenmäßig überwogen - glücklicherweise - die letzteren. Insgesamt betrachtet fahren Frauen rücksichtsvoller als Männer. Natürlich ist es nicht richtig, sich über ihre höfliche und defensive Fahrweise zu beklagen. Dennoch geht sie anderen Verkehrsteilnehmern bisweilen auf die Nerven." aus 'Von Männern, die keine Frauen haben' von Haruki Murakami, übersetzt von Ursula Gräfe

So beginnt "Drive My Car", worin Kafuku einen Fahrer für sich sucht und prompt eine Chauffeurin bekommt. "Die Kleine" erweist sich als hervorragende Fahrerin und Zuhörerin, und Kafukus Wagen, ein knallgelbes Saab-900-Cabrio, wird zur Zeitkapsel, in der sich beide, Kafuku und Misaki Watari, zwischen langen Phasen des Schweigens, allmählich öffnen und von Schlüsselmomenten ihres Lebens erzählen. Für Kafuku sind es Erfahrungen aus seiner Ehe mit Oto, die an Krebs starb und ihn mit einem Geheimnis zurückließ.

Kafuku und seine Fahrerin Misaki Watari Kafuku, ist eine typische Murakami-Figur: der Prototyp des einsamen Großstadtneurotikers, ein Individualist in der Massengesellschaft, ein Solitär und Grübler auf der Suche nach Verlorenen, irrlichternd am nachtschwarzen Tag. Die Geschichte, die sich aus dem Szenario entspinnt, gleicht einem Origami-Kunstwerk. Sie entfaltet und öffnet sich mit jedem Detail und wird doch fast rätselhafter, je mehr man weiß, in der literarischen Version zumindest, die deutlich mehr Leerstellen lässt als der Film.

Gipfeltreffen der Kunst: Axel Milberg liest Meistererzähler Haruki Murakami

Schauspieler Axel Milberg liest Haruki Murakami Wenn Axel Milberg sich auf eine Lesung einlässt, dann begibt er sich wie im Film mit dem Autor auf die Reise durch die Kulissen, die der Schriftsteller erschaffen hat. Er tastet sich durch Räume, zoomt sich mit seiner Stimme an die Tatorte heran, nimmt den Hörer bei der Hand oder besser gesagt "am Ohr" und zaubert Bilder, Stimmungen, Situationen in unsere Phantasie. Diesmal schwebt er durch den Kosmos des japanischen Schriftstellers Haruki Murakami und schlüpft in die Rolle eines Schauspielers und Theaterregisseurs, den nach dem frühen Tod seiner Frau eine Frage quält: War seine Ehe eine Lüge? Warum hat sie ihn betrogen?



Mit freundlicher Genehmigung des Dumont Verlags können wir die Sendungen bis 30. Januar 2022 als kostenlosen Podcast anbieten.

Der Film zur Kurzgeschichte "Drive My Car", ausgezeichnet mit der Goldenen Palme von Cannes für das "Beste Drehbuch" läuft zur Zeit mit deutschen Untertiteln in allen Kinos.

Haruki Murakami: "Beim Schreiben ist es für mich immer das Gleiche. Ich habe wieder diese Brise gespürt. Ich empfange Nachrichten von der anderen Seite."

Schriftsteller Haruki Murakami mit einem seiner speziellen T-Shirts Am 12. Januar 1949 wurde Haruki Murakami im japanischen Kyoto geboren, wo er bis in die 60er Jahre seine Kindheit verbrachte. Sein Vater ist der Sohn eines buddhistischen Priesters, die Mutter Tochter eines Händlers in Ōsaka, beide unterrichteten japanische Literatur. Der junge Haruki interessierte sich in seiner Jugend aber mehr für westliche Bücher. Er las Dostojewski, Kafka, Tolstoi, Dickens und übersetzte später zum Beispiel auch F. Scott Fitzgerald oder Raymond Chandler ins Japanische, und er beschäftigte sich mit großer Hingabe mit amerikanischer und englischer Musik und mit klassischer Musik. Wenn sein Freund, Dirigent Seiji Ozawa, ein Konzert gibt, reist er schon mal schnell nach Berlin. In seinen Büchern spielt Musik eine große Rolle, über 3400 Titel sollen es sein. Musik und Schreiben sind für den Meistererzähler untrennbar miteinander verbunden.

"Wo Leere entsteht, entsteht auch der Drang, sie zu füllen"

1968 ging Murakami nach Tokio und studierte dort an der Waseda-Universität Theaterwissenschaft, wo er auch seine Frau Yoko kennenlernte, die er nach Abschluss seines Studiums 1971 heiratete. Während seiner Studentenzeit jobte er in einem Plattenladen, bevor er 1974 in Tokio seine eigene Jazzbar "Peter Cat"eröffnete, die er bis 1982 führte.

Mit dem Schreiben begann Murakami laut eigener Aussage 1978, inspiriert durch einen eindrucksvollen Schlag in einem Baseball-Spiel. Seit dieser Zeit ist seine Fan-Gemeinde stetig gewachsen. Millionen auf der ganzen Welt stürmen bei Neuerscheinungen die Buchhandlungen, ja sie nächtigen sogar vor den Buchläden, um eines der ersten Exemplare zu ergattern.

