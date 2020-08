Ulrike Draesner In Hexametern mit Penelope auf Odysseus' Spuren

"Mich hat die Geschichte von Penelope schon als Kind aufgewühlt und mit der Zeit auch wirklich geärgert, Penelope, die da irgendwie 20 Jahre auf ihren Ehemann wartet, während er sich in der letzten Wartezeit auf der Insel nebenan mit einer anderen Frau vergnügt", erzählt Schirftstellerin Ulrike Draesner. In ihrem Langgedicht lässt sie Penelope, die Wartende, sich aufmachen und übers Meer fahren. Sie führt mit ihrem Gefolge keine Kriege, stiftet keine Zwistigkeiten wie die männlichen Helden bei Homer, sondern erreicht friedlich eine Lagune, wo erste Häuser einer neuen Stadt entstehen.

Schreiben heißt Reisen auf verschiedenste Weise

Ulrike Draesner Unterwegs in der Arktis 1962 in München geboren, lebt die Schriftstellerin heute gemeinsam mit ihrer Tochter in Berlin und in Leipzig, wo sie seit 2018 das Deutsche Literaturinstitut leitet. In den vergangenen fünfundzwanzig Jahren publizierte sie sechs Gedichtbände, sieben Romane, mehrere Erzähl- und Essaybände, Hörspiele, Übersetzungen und beteiligte sich an zahlreichen intermedialen Projekten. Für das ARD-Radiofestival schrieb sie auf den Spuren Homers Penelopes Geschichte.

Ulrike Draesner: "Ich glaube, dass ich im Schreiben eigentlich immer auf einer Reise bin und dass sie mehrschichtig stattfindet: eine äußere Reise, oft wirklich an fremde Orte, um etwas zu recherchieren, eine Reise in die Figuren, die sicher nicht ich sind und immer auch eine vielfache innere Reise in Menschenverhältnisse hinein, in Folgen von Traumatisierungen hinein, zum Beispiel in Cluster und Verklebungen in Geschichte hinein."

Cornelia Zetzsche: "Penelope auf Homers Spuren zu folgen, ist ja ganz schön mutig. Was war die Idee? Was war der Impuls, das zu machen? Auch die Form zu übernehmen?"

"Mich hat die Geschichte von Penelope schon als Kind aufgewühlt und mit der Zeit auch wirklich geärgert, Penelope, die da irgendwie 20 Jahre auf ihren Ehemann wartet, während er sich in der letzten Wartezeit auf der Insel nebenan mit einer anderen Frau vergnügt. Und als ich dann anfing, vor 15 Jahren etwa über posttraumatische Belastungsstörungen zu recherchieren für meine Romanprojekte, da wurde mir ganz klar, was diese Epen eigentlich erzählen. Sie erzählen von den Folgen von Krieg und von Traumatisierungen und ihren langzeitigen Auswirkungen. Und wenn man sich anschaut, was Homer geschrieben hat, da gibt es also einmal die Odyssee, hier wird die Geschichte der griechischen Seite nach dem Krieg erzählt, und dann gibt es die Ilias, in der die Geschichte von Aeneas erzählt wird, also die trojanische Seite, wie man nach Italien fährt und Rom gründet, und wenn man sich das deutlich macht, wird eigentlich klar, schon geografisch, dass ein Epos fehlt. Das dritte Epos fehlt nämlich, wie die zurückkehrenden Griechen in Form von Odysseus, die kommen bis Ithaka, aber erreichen nie die neue Gründung. Und das ist genau das dritte Epos, das erzählt jetzt sozusagen Penelope. Es ist ein langer Gedichtzyklus, der eine Geschichte erzählt und trotzdem schwingt es wieder von diesen antiken Klängen und auch von den Wogen und Wellen und Unwägbarkeiten der See und es gibt eben endlich auch der Frauenseite Stimme.

Die Figur Penelopes ist bei Homer ja die eigentlich eine poetologische Metapher, sie ist die Figur, die ein Gewebe herstellt und Gewebe-Text, da steht das eine für das andere ein. Und ich dachte mir, wie kann ich also dieses Gewebe, diesen Text, der auch immer wieder aufgelöst wird, wie kann ich das Übersetzen in eine zeitgenössische Form, und es braucht also quasi den Durchschuss. Es braucht die Luft, es braucht die Schwingungsbreite, eigentlich die Bewegung dieses Weberschiffchens. Und das ist dann nicht die reine Prosa, sondern der Vers, wie eine Kammer ist der, wie eine Echokammer oder Windkammer für die Poesie."

"Penelope" von Ulrike Draesner - ein Fest der Sprache

"Penelope" "... ihr haus blüht!

der hof klingt wider vom dotzen des balls

die mägde üben sich, mägde, unsinniges wort:

ihre frauen, ihre tarnung, ihr schild.

den dichter hat sie in die küche gesetzt

aus rohem teig formt er weibliche körper

steckt ihnen rosinen

auf: moi ennepe, mousa, erzähl mir

rosine

vom vielgeschleuderten mann!

sie lacht, oútis polyptroton



odysseus polyamor

die berüchtigste krake der agäis

während sie, seit kassandra

ihre tante aus troja, eine strophie aus

goldschakal

trug über der brust vor mykenes

blutigem tor : fell über fell

der fleischfressenden jäger verkauft."

Meisterhaft lässt die preisgekrönte Lyrikerin, Romanautorin, Übersetzerin und Leiterin des berühmten Deutschen Lieraturinstituts in Leipzig Penelope auf Reisen gehen, Abenteuer erleben und friedvoll eine Stadt gründen, während "der Dichter" in der Küche sitzt und sich aus Teig seine Muse formt. Jeder, der sich mit Altgriechisch und der Voss'schen Übersetzung der Odyssee herumplagen musste, wird sich besonders erfreuen an den musikalischen Hexametern von Ulrike Draesner, die das Frauenabenteuer befeuert und voller Ironie das Geschehen vorantreibt und die aus den "würdevoll schreitenden" Hexametern ein Fest der Sprache macht. Und ganz nebenbei: Wer diesen Hexametern lauscht, bringt Atmung und Herzschlag ins Gleichgewicht!



radioTexte - Das offene Buch mit Ulrike Draesner am Sonntag, dem 16. August, wie immer um 12.30 Uhr auf Bayern 2.



Redaktion und Moderation: Cornelia Zetzsche

Alle Folgen des ARD-Radiofestivals gibt es als Podcast unter bayern2.de/lesungen