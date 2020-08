Terézia Mora "Wie Du gehen musst" Seekühe und gigantische Austernbänke am Neusiedler See?

"Dort, wo das letzte Haus des Orts steht und die Straße zum See nur noch von einer höher als menschenhohen, dichten Schilfwand zu beiden Seiten gesäumt wird, bleibe für einen Moment stehen. Hier, wo du jetzt stehst, versank vor 20 Millionen Jahren ein riesiges Gebirge im Meer." So beginnt die exklusiv für das Radiofestival geschriebene Geschichte von Terézia Mora. Ein poetischer Spaziergang zu einem Steppensee, einer Landschaft, die sich durch eine Seenkette von Ungarn bis nach China erstreckt.

"Wie Du gehen musst"

So heißt die Geschichte von Büchner-Preisträgerin Terézia Mora. Gehe vor allem mit offenen Augen und bewusst. Bleib stehen und verharre, entdecke die Schönheiten der Natur und deren Ewigkeit. Auch wenn Menschenhand Grenzen errichtet haben und sie bewachen.

"Bleibe für einige Schritte auf diesem Weg, und zwar solange, bis du einen alten Grenzstein siehst. Der alte Grenzstein ist auch der aktuelle Grenzstein, mehr noch, du wirst sogar eine Tafel vor der Mauer aus Bäumen und Sträuchern sehen, auf dieser steht: Achtung! Staatsgrenze. Drei Schritte daneben fehlt ein Stück aus der Wand, ein gar nicht mal so kleines Stück von der Breite eines handelsüblichen Personenkraftwagens. Sollte dieses Loch wie auch immer geschlossen sein, mechanisch oder weil einer in Uniform dort steht, dann bist du diesmal hier gescheitert, du kannst wieder zurückgehen und aufgeben oder es doch über den Hafen versuchen, aber wenn hier keiner steht, nun, dann kannst du an dieser Stelle einfach durch die Wand gehen. Auf Rückseite ist es fast wie auf der eben verlassenen, nur etwas unwegsamer. Die Bauern, die hier Felder an beiden Seiten der Grenze haben, dürfen hier seit kurzem entlangfahren, oder sie dürfen es offiziell nicht, aber sie machen es trotzdem. Die Grasstoppeln legen sich hin und richten sich wieder auf, solange, bis sie irgendwann endgültig gebrochen oder abgenutzt sind." Terézia Mora 'Wie Du gehen musst'

2018 wurde die Schriftstellerin und Übersetzerin Terézia Mora mit dem wichtigsten deutschen Literaturpreis ausgezeichnet. In der Begründung der Jury hieß es:



"In ihren Romanen und Erzählungen widmet sich Terézia Mora Außenseitern und Heimatlosen, prekären Existenzen und Menschen auf der Suche und trifft damit schmerzlich den Nerv unserer Zeit. Schonungslos nimmt sie die Verlorenheit von Großstadtnomaden in den Blick und lotet die Abgründe innerer und äußerer Fremdheit aus. Dies geschieht suggestiv und kraftvoll, bildintensiv und spannungsgeladen - mit ironischen Akzenten, irisierenden Anspielungen und analytischer Schärfe. Für ihre eminente Gegenwärtigkeit und lebendige Sprachkunst, die Alltagsidiom und Poesie, Drastik und Zartheit vereint, verleiht die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung den Georg-Büchner-Preis 2018 an Terézia Mora"

Terézia Mora wurde 1971 in Sopron geboren, einer ungarischen Stadt 60 Kilometer südlich von Wien gelegen. Sie wuchs zweisprachig auf, gehörte zur deutschen Minderheit in der ehemals habsburgischen Kleinstadt am Neusiedler See. "Wir sind die einzige fremde Familie im Dorf. Sprechen fremd und beten nicht. Die Lehrerin hat es gerade erklärt: Wer spricht, wie man in meiner Familie spricht, ist ein Faschist", liest man in der Geschichte "Der Fall Ophelia", mit der sie 1999 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Nach der politischen Wende verließ sie 1990 Ungarn und studierte an der Berliner Humboldt-Universität Hungarologie und Theaterwissenschaft und absolvierte ein Drehbuch-Studium an der Deutschen Film- und Fernseh-Akademie. Seit 1998 lebt sie als freie Schriftstellerin und Übersetzerin in der Bundeshauptstadt. Für ihre brillante Übersetzung von Péter Esterházys Meisterroman "Harmonia Cælestis" wurde sie viel gepriesen, und ihre beiden Romane, die sie ihrem Erzähldebüt folgen ließ, "Alle Tage" (2004) und "Der einzige Mann auf dem Kontinent" (2009) haben ihren Rang als deutschsprachige Autorin gefestigt.

Auszeichnungen (Auswahl) 1999 Ingeborg-Bachmann-Preis



2000 Jane-Scatcherd-Übersetzerpreis



2000 Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis



2004 Kunstpreis Berlin, Förderpreis für Literatur



2005 Preis der Leipziger Buchmesse



2010 Adelbert-von-Chamisso-Preis



2010 Erich Fried Preis



2011 Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW



2013 Deutscher Buchpreis



2017 Bremer Literaturpreis



2018 Georg Büchner Preis

