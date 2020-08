Marcel Beyer auf den Spuren seiner Mutter "Stadtplan. Weltatlas. Sich Zuhause verlieren"

"Auf einer Bank am Segelhafen sitzt eine Frau mit sorgsam zurückgebundenem, im hellen Licht schimmernden grauem, fast weißem Haar und schaut auf die Bootsstege hinaus, auf die kleinen Yachten an ihren Liegeplätzen, auf die aus wuchtigen Steinen gefügte Mole, dahinter das Meer. Sie sitzt ein wenig zu aufrecht, zu steif, zu unbequem, als daß sie sich ausruhen, als daß sie sich erholen, als daß sie Kräfte sammeln würde für ihren weiteren Weg. Sie sitzt, wie man gar nicht sitzen kann: unbehaust in der Landschaft", so beginnt Marcel Beyer seine Geschichte über die letzte Reise seiner Mutter.

"Unbehaust in der Landschaft"

Im Gespräch mit Cornelia Zetzsche erzählt der Schriftsteller Marcel Beyer vom letzten Jahr seiner Mutter, deren Spur er in der exklusiv für das ARD-Radiofestival geschriebenen Geschichte folgt. "Meine Mutter hat an Demenz gelitten. Sie hat natürlich schon sehr viel innere Bewegung erlebt. Ich glaube, das Anstrengende für sie war, dass sie sich dabei nicht immer orientieren konnte. Also sie hat zum Beispiel in verschiedenen Lebensaltern gelebt. Sie war mal ein Kind, da war ich dann ihr Vater. Dann war ich, glaube ich, mal mein Vater und so weiter."

"Stadtplan. Weltatlas. Sich Zuhause verlieren."

"Auf einer Bank am Segelhafen sitzt eine Frau mit sorgsam zurückgebundenem, im hellen Licht schimmernden grauem, fast weißem Haar und schaut auf die Bootsstege hinaus, auf die kleinen Yachten an ihren Liegeplätzen, auf die aus wuchtigen Steinen gefügte Mole, dahinter das Meer. Sie fällt schon von weitem auf in ihrem leuchtend roten Anorak, in dieser betongrauen Anlage, die Anfang der siebziger Jahre erbaut wurde, anläßlich der Segelwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen, in einer weit zurückliegenden Zeit, in einer anderen Epoche, in einem anderen Leben.

Wer sie hier sitzen sähe, in ihren festen, dunkelblauen Schuhen, ihrer schwarzen Hose, dem tiefroten Strickschal und dem leuchtend roten Anorak, würde ihr keine größere Beachtung schenken: Ein Mensch auf Reisen.

Wer sie näher betrachtet, wie ich es jetzt versuche, bemerkt, daß etwas nicht stimmt. Sie sitzt ein wenig zu aufrecht, zu steif, zu unbequem, als daß sie sich ausruhen, als daß sie sich erholen, als daß sie Kräfte sammeln würde für ihren weiteren Weg.

Sie sitzt, wie man gar nicht sitzen kann: unbehaust in der Landschaft. Ihre Hände graben in den Anoraktaschen. Niemand, der sie hier sähe, würde ihr einen zweiten Blick schenken. Niemand kennt sie. Ich bin der einzige, der sie kennt. Ich aber bin nicht anwesend in diesem Bild, das nur in meiner Vorstellung existiert." aus 'Stadtplan. Weltatlas. Sich Zuhause verlieren' von Marcel Beyer

Redaktion und Moderation: Cornelia Zetzsche

Vor Corona immer unterwegs, Lyriker und Erzähler Marcel Beyer

Marcel Beyer wurde am 23. November 1965 in Tailfingen in Württemberg geboren, wuchs in Kiel und Neuss auf. Er studierte Germanistik, Anglistik und Literaturwissenschaft an der Universität in Siegen. 1992 schloß er sein Studium mit einer Magisterarbeit über Friederike Mayröcker ab. Von 1989 bis 2000 gab er gemeinsam mit Karl Riha die Reihe Vergessene Autoren der Moderne heraus, arbeitete von 1990 bis 1993 als Lektor der Literaturzeitschrift Konzepte und veröffentlichte von 1992 bis 1998 Beiträge in der Musik- und Popkulturzeitschrift Spex. Seine erste Veröffentlichung war 1989 der Gedichtband "Walkmännin". Als Romanautor debütierte er 1991 mit dem Buch "Menschenfleisch". Mit seinem zweiten Roman "Flughunde" wurde er auch einem breiteren Publikum bekannt, der in viele Sprachen übersetzt wurde. Der Roman "Kaltenburg" setzte den Erfolg fort. Er übersetzte Gedichte von Gertrude Stein, ist Mitherausgeber des Gesamtwerkes von Friederike Mayröcker und arbeitet seit 2003 als Librettist mit dem Komponisten Enno Poppe zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit sind bislang drei Opern hervorgegangen: "Interzone“ 2004, "Arbeit Nahrung Wohnung“ 2008, „IQ“ 2012. 2014 schrieb er das Libretto zu Manos Tsangaris „Karl May, Raum der Wahrheit“, die an der Semperoper Dresden uraufgeführt wurde. Seit 1996 lebt Marcel Beyer in Dresden.

