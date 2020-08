Lesereihe "Auf Reisen" Mit großen Autor*innen ins Unbekannte

Als Solidaritätsaktion der ARD für Gegenwartsautor*innen startet nun ein Lesesommer voller Entdeckungen rund ums Wegfahren, Wegträumen und Dableiben. 40 der wichtigsten deutschsprachigen GegenwartsautorenInnen gehen für die ARD exklusiv auf Reisen. Mit dabei: Bestseller-Autoren wie Lutz Seiler, Büchner-PreisträgerInnen wie Terézia Mora, Marcel Beyer und Martin Mosebach, Joseph-Breitbach-Preisträgerin Nora Bossong und viele andere SchriftstellerInnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz. Für den Bayerischen Rundfunk (Kultur Aktuell/radioTexte) schrieben Filmemacherin Doris Dörrie, Dichterin Ulrike Draesner, Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe, Dramatikerin Kerstin Specht, Erzählerin Christine Wunnicke.

Mit diesem Who is Who der zeitgenössischen deutschsprachigen Literaturszene bietet die ARD Reisen im Kopf und unterstützt zugleich AutorInnen, die besonders betroffen sind von Corona und den Folgen, nachdem Lesungen, Festivals, Messen abgesagt wurden und werden. Ein ambitioniertes Gemeinschaftsprojekt des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks, hier in den radioTexten am Dienstag in den kommenden Augustwochen zu hören.

Kerstin Specht und Lutz Seiler am 4. August

Die im oberfränkischen Kronach geborene Bühnenautorin Kerstin Specht lebt in München.

In ihrer Erzählung "Pipo tanzt!" schildert die 1956 im oberfränkischen Kronach geborene Theaterautorin Kerstin Specht das Schicksal einer Frau, die in das Haus ihrer Kindheit zurückkehrt, um Ruhe zu finden. Da meldet sich eine alte Liebe wieder: Pipo aus Venezuela. Die karibischen Erinnerungen kommen zurück. Ist ein Neuanfang denkbar? Würde sie noch einmal mit ihm aufbrechen? Aber wohin? Und wozu?

"Hier ist Pipo.

An ihn hatte sie Jahre nicht mehr gedacht. Vor einigen Wochen kam dieser Anruf.

'Wo bist du?

Ich bin nicht mehr in Caracas, Caracas geht unter.

Sie hörte, dass er einen Schluck nahm, einen großen Schluck.

Ich wohne jetzt in Madrid. Bin dir schon wieder näher." (Kerstin Specht, Pipo tanzt)

"Exit" von Lutz Seiler

Der vielfach preisgekrönte Autor lebt in Wilhelmshorst und Stockholm.

Ein "Ausbruch" nach Schweden Ende April, in der Hoch-Corona-Zeit, steht im Mittelpunkt von "Exit", der Erzählung Lutz Seilers. Kann das klappen? Oder endet die Familienzusammenführung womöglich schon an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern? Nachrichten über Checkpoints und von vereitelten "Grenzdurchbrüchen" wecken in Lutz Seiler, der für seinen Debütroman "Kruso" 2014 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde und in diesem Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse für "Stern 111" erhielt, unweigerlich Erinnerungen. Die Pandemie stellt alle halbwegs vertrauten Erfahrungen und Denkgewohnheiten in Frage, aber das wiederum ist für den 1963 in Gera geborenen Autor kein unbekanntes Gefühl.

