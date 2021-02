Anna Maria Ortese "Neapel liegt nicht am Meer" und nemo

Sie sieht nur verschwommen, die junge Eugenia, und in dieser Erzählung Anna Maria Orteses schwingt stets die Frage mit, ob Sehen Fluch oder Segen ist. Denn das bescheidene Mädchen haust mit seiner vielköpfigen Familie in dem Teil Neapels, der "nicht am Meer liegt", im Armenviertel, umgeben von "aussätzigen Mauern", rotznasigen Geschwistern und verbitterten Frauen, die Eugenia tagtäglich abstrafen dafür, eine Bürde zu sein, ein Schicksalsschlag - Gott streue eben Salz in ihre Wunden.

Anna Maria Ortese - Vorbild für Elena Ferrante

Anna Maria Ortese (1914-1998) war eine literarische Inspiration für Elena Ferrante.

Anna Maria Ortese, 1914 in Rom geboren und 1998 in Rapallo verstorben, ist selbst in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen; ihre Ausbildung verlief lückenhaft und autodidaktisch, weil die Familie oft umzog. Zeitlebens zählte Ortese, die als Reporterin, Dichterin und Prosaautorin tätig war, zu den Autoren, die noch auf Entdeckung warten, obwohl sie mehrere Auszeichnungen erhielt. 1953 beispielsweise wurde sie für Il mare non bagna Napoli mit dem Premio Viareggio belohnt. Die Erzählungen und Reportagen, die letztes Jahr erstmals vollständig auf Deutsch erschienen sind, zeichnen ergreifende Innen- und Außenbilder von einem Neapel im Nachkriegssumpf. Ortese lebte zeitlebens am Existenzminimum, wohnte u.a. in Tripolis, Rom, Mailand und Neapel, bis sie sich in den 70er Jahren in Rapallo niederließ. Ab 1986 wurde ihr als "verdiente Persönlichkeit" eine staatliche Künstlerpension ausgezahlt.