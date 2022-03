"Meine Waffen sind Information, Wörter und Texte" Andrej Kurkow und sein Roman über das Leben der kleinen Leute im Donbass

430 Kilometer lang ist die Grenze zwischen Russland und der Ukraine, an der seit fast zehn Jahren Krieg herrscht. Bis vor wenigen Tagen ein vergessener Krieg, der es kaum noch in die Nachrichten schaffte, mit über 14.000 Toten, für die kleinen Leute aber, die in Luhansk und Donezk geblieben sind, unermessliches Leid, Armut, Tod und Zerstörung brachte. Diesen Menschen widmete der ukrainische Schriftsteller Andrej Kurkow seinen Roman "Graue Bienen".

"Ich werde nach Kiew zurückkehren, um das Land neu aufzubauen"

"Frieden", ein Graffiti des Künstlers Laika "Ja, ich werde nicht nach Kiew gehen, wenn Kiew okkupiert ist, aber ich glaube nicht, dass das die russische Armee schafft. Sie können Kiew ruinieren und das haben sie ja schon gemacht. Auch das Denkmal für die Juden in Babyn Jar, wo Hunderttausende von Nazis erschossen wurden, wurde von einer russische Rakete getroffen, zusammen mit dem Fernsehturm. Ich erwarte natürlich noch viel mehr Zerstörung in Kiew, aber auch wenn Kiew ruiniert ist, mein Haus zerstört ist, werde ich zurückgehen, um renovieren zu helfen, wir werden wirklich alle zusammen das Land neu aufbauen", erzählt Andrej Kurkow im Gespräch mit Cornelia Zetzsche, der sich nördlich von Kiew aufhält.

Andrej Kurkow witzelt über die noch immer nicht angekommenen 5000 Helme aus Deutschland Andrej Kurkow, 1961 in Leningrad geboren, dem heutigen St. Petersburg, wuchs in Kiew auf, pendelte nach dem Studium lange zwischen England und der Ukraine. Er ist Ukrainer, schreibt aber in russischer Sprache. Ein Beispiel für die enge Verbindung der Länder und Völker. Andrej Kurkow spricht sieben Sprachen, auch Deutsch, war Kameramann, schrieb Drehbücher und arbeitete für das Radio und das Fernsehen. Mit seinem ersten Erfolg "Picknick auf dem Eis" wurde er auch im deutschsprachigen Raum bekannt.

"Graue Bienen"

"Die Kälte brachte Sergej Sergejitsch gegen drei Uhr nachts auf die Beine. Der von ihm eigenhändig nach dem Bild aus der Zeitschrift Geliebte Datscha gebaute kleine Kaminofen, mit der Glastür und den zwei runden Kochplatten obendrauf, schenkte keine Wärme mehr. 'Na dann!', brummte er verschlafen. Er zog Hosen an, stieg mit nackten Füßen in die alten Filzschuhe und warf den Mantel über. Er nahm die Eimer und ging nach draußen. Irgendwo in der Ferne feuerte ein Geschütz. Eine halbe Minute später wieder ein Schuss, nur kam er anscheinend von der anderen Seite. 'Können die Dummköpfe nicht schlafen? Oder wollen sie sich aufwärmen?', brummte Sergejitsch unwillig. Er kehrte in sein dunkles Haus zurück und zündete eine Kerze an. Ihr angenehmer, warmer Honigduft stieg ihm in die Nase. Und er hörte das leise, gewohnte und beruhigende Ticken des Weckers, der auf dem schmalen Holzfensterbrett stand."

aus 'Graue Bienen' von Andrej Kurkow, aus dem Russischen von Johanna Marx und Sabine Grebing

Ein Dorf in der Ukraine, unweit von Donezk, in der "Grauen Zone", dem Niemandsland zwischen ukrainischer Armee und prorussischen Separatisten. Seit Jahren herrscht Krieg. Sergej Laser und sein Freund Paschka sind die letzten Bewohner in diesem Gebiet verlassener Dörfer und zerstörter Häuser und Kirchen, wo es seit 2014, seit der Krieg begann, keinen Strom mehr gibt, keine Lebensmittel, kaum noch Leben. Sergej überlebt mit seinen Bienen, tauscht ab und zu ein paar Eier gegen seinen Honig. Aber als Explosionen immer häufiger und die Bienen grau werden, weil es keine Blumen mehr gibt, macht er sich im Frühling 2017 in seinem Lada Schiguli auf Richtung Krim. Aus dem Roman des Stillstands wird eine Road Novel, vorbei an militärischen Posten und Grenzkontrollen, zu den Krimtataren. Ein Roman, der die desaströse Lage mit Humor beantwortet.

Schauspieler Johannes Silberschneider Auszüge aus dem im Donbass spielenden Roman "Graue Bienen" liest der Schauspieler Johannes Silberschneider. Andrej Kurkow im Gespräch mit Cornelia Zetzsche über die Lage in der Ukraine und seinen Romanhelden Sergei Sergejitsch, die grauen Bienen und das Leben in der "Grauen Zone", im Niemandsland an der russischen Grenze.