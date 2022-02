Alexander Kluge zum 90. Geburtstag 4/4 "Ich glaube, dass die Seele eher flüstert als spricht ..."

"Das Buch der Kommentare - Unruhiger Garten der Seele"

Alexander Kluge : "Kommentar ist zunächst einmal das Handwerkszeug eines Juristen. Und für mich ist Kommentar was anderes, als dass man Meinungen in Kommentarform bringt, sondern es ist die vertikale Art zu erzählen. Sie können linear erzählen, das tut die Novelle, das tut das Drama, das ist auch etwas, was ich gut finde. Aber manchmal muss man innehalten und bei einzelnen Worten, bei einzelnen Szenen, Situation, bei etwas, was einen verblüfft, graben wie in einem Brunnen, bis man zum Grundwasser kommt. Und dieses Grundwasser ist der Kommentar."

Alexander Kluge: "Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Autoren selber Biografen sein können. Aber das, was mich persönlich betrifft, das, was in mir ja die ganze Zeit schon vorhanden ist, sich jetzt sozusagen etwas stärker direkter äußern will, das liegt daran, dass meine Schwester gestorben ist, die ist meine unmittelbare Gesprächspartnerin lebenslänglich gewesen, das ist eine Stimme, die in mir natürlich eine große Rolle spielt. Und so sind diese Stimmen in mir etwas lauter, als sie es in früheren Zeiten waren, in denen ich übrigens auch nach außen viel stärker abgelenkt war. Das Schöne an der Pandemie ist, wenn ich sowas Schreckliches sagen darf, dass sie uns Zeit gibt."