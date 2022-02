Alexander Kluge zum Neunzigsten 3/4 Geschichten zum Deutschen Herbst

Seit je ist der Herbst in Deutschland immer wieder eine Zeit des Aufruhrs. Am 18. Oktober 1977 eskalierte das Jahr tödlicher Attentate und einer Flugzeug- Entführung. Am 18. Oktober wurde die „Landshut“ gestürmt, der entführte Arbeitgeber-Präsident Schleyer ermordet, die drei führenden RAF-Mitglieder in ihren Zellen tot aufgefunden. 22 Jahre später fällt die Mauer. Was geschah in jenen Tagen? Was tat sich vor und hinter den Kulissen der Politik und im Innern der Menschen? Exklusive Geschichten von Alexander Kluge gelesen von Hannelore Hoger, Hanna Schygulla und dem Autor.

Von: Eva Demmelhuber, Cornelia Zetzsche