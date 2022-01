Alexander Kluge zum 90. Geburtstag Wörter waren nie die Sklaven der Menschheit, sie sind eine Dauer-Revolte

Alexander Kluge, 1932 in Halberstadt geboren, ist, auch mit 90 Jahren, ein Netzwerker, der immer neue Kooperationen anregt und spielend Künstler, Kulturen, Zeiten, Räume und Genres zusammendenkt, Film, Text und Musik, Wissenschaft und Technik, große Oper und Vermischtes. Immer beobachtend, immer aufmerksam, sammelt er Dinge, Eindrücke, Menschen, Freundschaften, Lebensläufe, Erfahrung. Ein Poet des Sammelns also, ganz im Sinn der Brüder Grimm, des Philosophen Walter Benjamin und des Dramatikers Heiner Müller. Axel Milberg liest Auszüge aus "Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter".

"Die Wirklichkeit ist ein unglaublicher Erzähler", sagt Alexander Kluge. Und: "Meine Augen sind ein Archiv, in den Archiven stehen Geschichten niedergeschrieben. Es gibt schon viel Erzählung, die ich im Grunde wie ein Mikroskop oder ein Fernrohr nutzen kann". Unterwegs im Kluge-Kosmos an vier Sonntagen im "Offenen Buch" zum 90. Geburtstag am 14. Februar des Schriftstellers, Filmemachers, Fernsehproduzenten, Drehbuchautors, Philosophen und Juristen.

"Wer die Massaker nicht erinnert, pflegt sie"

Generalstaatsanwalt Fritz Bauer "Wer die Massaker nicht erinnert, pflegt sie". Fast alle Werke von Alexander Kluge thematisieren die Lebensbedingungen in der Nachkriegszeit, die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders, die vom linksextremen Terrorismus geprägten 70er Jahre und die Zeit des Nationalsozialismus, wie Kluges Werk "Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter". Diesen Band mit 48 Geschichten, nahezu alles Beispiel von Judenverfolgung in über 500 Jahren, 2013 erschienen bei Suhrkamp, widmet Alexander Kluge dem hessischen Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer, der als erster Nazi-Verbrecher zur Rechenschaft zog und damit die Diskussion und die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus in Deutschland überhaupt erst anstieß. Als Sohn jüdischer Eltern emigrierte Fritz Bauer 1936 nach Dänemark, floh im Oktober 1943, als die Nazis mit der Deportation der dänischen Juden in das KZ Theresienstadt begannen, nach Schweden.

Axel Milberg in der Rolle des Fritz Bauer im Dokudrama "Eichmanns Ende: Liebe, Verrat, Tod" 1949 kehrte Fritz Bauer zurück. "Wenn ich mein Zimmer verlasse", so der damalige Staatsanwalt in den 60ern, "betrete ich feindliches Ausland." Unerschrocken kämpfte er für die juristische Bestrafung und Verurteilung des nationalsozialistischen Unrechtssystems, er war Ankläger beim sogenannten Remer-Prozess; auch den ersten Auschwitz-Prozess im Dezember 1963 war eine Folge seines Wirkens . "Es steht übrigens nicht fest, woran er in seiner einsamen Badewanne starb. Ich will dem nachgehen", schreibt Alexander Kluge in seinem Vorwort.

"Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter"

Ein weiser Mann aus Salamanca rät sephardischen Familien, noch vor ihrer Vertreibung aus Spanien 1492, ins tolerante Osmanische Reich auszuwandern. Ein junges Mädchen überzeugt einen gebildeten Piraten beim Schachspiel, ihren Vater und alle anderen jüdischen Geiseln auf dem Schiff "auf Kredit" freizugeben. Gerti, eine "Halbjüdin" in der NS-Diktatur, schmuggelt sich 1944 zu ihrer Mutter ins Konzentrationslager. - Drei von 48 Geschichten, die den Leser und die Leserin nicht loslassen. Lebensläufe, die Alexander Kluge als historische Quellen in Archiven fand und zu Literatur machte. Oft kommt die Rettung wider alle Wahrscheinlichkeit, oft entscheidet der Zufall über Leben und Tod, oder ist es Vorsehung? Besonders bizarr und zynisch geraten Geschichten, in denen aus bürokratischen Regularien monströse Verbrechen werden. Von Salamanca 1492 über Berlin, Rom bis Rhodos in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts spannt Kluge den Bogen dieser Vignetten und zeigt - wie unterm Mikroskop - an Einzelfällen verschiedene Strukturen und Spielarten von Gleichgültigkeit, Grausamkeit, Mut, Entschlossenheit und Zufall. Souverän folgt Axel Milbergs Lesung den verschlungenen Gedanken und Sätzen Alexander Kluges, der zu Beginn über sein Schreiben und seine Verbindung zur kritischen Theorie spricht.

"Monströse Verbrechen haben die Eigenschaft, dass sie, sobald sie in die Welt treten, für ihre Wiederholung sorgen"

Alexander Kluge 1985 Alexander Kluge wurde am 14. Februar 1932 in Halberstadt geboren. Als Dreizehnjähriger erlebte er die Zerstörung seiner Heimatstadt. Diesen Luftangriff überlebte er knapp, zehn Meter vor ihm schlug eine Bombe ein. Nach der Trennung seiner Eltern zog er mit seiner Mutter nach Berlin-Charlottenburg, machte dort sein Abitur und studierte ab 1950 Rechtswissenschaften, Geschichte und Kirchenmusik.

Nach dem Bestehen des Assessorexamens ließ er sich 1958 in Berlin und später in München als Rechtsanwalt nieder. Kluge fing zu schreiben an, sein Mentor und Freund Theodor W. Adorno vermittelte ihm eine Assistenz bei Fritz Lang, Adorno hielt Schreiben für ein "abgeschlossenes Gebiet", im filmischen Erzählen liege die Zukunft.

Als die Bilder springen lernten - Opas Kino ist tot

Alexander Kluge war infiziert vom Medium Film, er war einer der Initiatoren des "Oberhausener Manifests", einer politischen Unabhängigkeitserklärung junger deutscher Filmemacher, der Geburtsstunde des Neuen Deutschen Films. Opas Kino war vorbei.

Ein paar Jahre später leitete er zusammen mit Edgar Reitz an der Hochschule für Gestaltung in Ulm die Abteilung Filmgestaltung, erhielt als erster deutscher Filmemacher 1967 den Silbernen Löwen der Filmfestspiele in Venedig für "Abschied von gestern".

Alexander Kluge, der genaue Beobachter Doch das Schreiben ließ ihn nie los. 1962 liest er bei der Gruppe 47, schreibt vor allem kurze Abhandlungen, Erzählungen. Die sachliche Präzision, die Kälte in den modernen gesellschaftlichen Institutionen sind immer wieder sein Thema. Für Kluge gibt es keine festen Schreib- und Denkmuster, er benutzt Montage- und Collagentechniken in allen Genres, Fiktion und Dokumentation werden verwoben. Oberstes Gebot für seine Kunst ist die Freiheit des Denkens, der Phantasie, der Assoziationen. Das alles zeichnet Alexander Kluges Werke aus, in seinen Büchern, in seinen Hörspielen, in seinen Filmen.