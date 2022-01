Alexander Kluge zum 90. Geburtstag 2/4 "30. April 1945 - Der Tag, an dem Hitler sich erschoß"

Der 30. April 1945, ein Montag, letzter ausgeübter Werktag des Deutschen Reiches

"Ich habe diesen Tag in einer Stadt nördlich des Harzgebirges erlebt. Mit 13 Jahren. Unsere Stadt ist seit dem 11. April von den Amerikanern besetzt. Vom Rest der Welt weiß ich zu diesem Zeitpunkt aus unmittelbarer Erfahrung nichts (was ich höre, was ich lese, wäre mittelbar). Niemand hat einen Überblick über das Ganze, sagt der Architekt Uri Bircher in Zürich. Er liest in der NZZ. Es gibt ja dieses Ganze auch gar nicht, entgegnet ihm ein Arzt. Sie sitzen in einem Café. Der Zusammenbruch einer Großorganisation wie Deutschland schafft Trümmerstücke. Und das sind nicht nur, fügt der Architekt hinzu, die Gebäude, Bahnen und Straßen, die zerstört sind, sondern im Seelensack eines jeden dortigen Menschen liegen Stücke unterschiedlicher Realitäten durcheinander."

30. April 1945: Die Rote Armee nimmt Berlin ein, in San Francisco formieren sich die Vereinten Nationen, ein Kriegsheimkehrer liegt mit Bauchschuss im Busch, der Philosoph Martin Heidegger widmet sich Hölderlin und Schüler proben ein Theaterstück. Die einen verteidigen die alte Ideologie, die anderen brechen auf in eine neue Zeit. Es ist ein Tag der Widersprüche, ein Wendepunkt. Nur eins haben die meisten Akteure gemeinsam: Die menschliche Hoffnung scheint unerschöpflich. - Alexander Kluge verbindet eigene Erinnerungen als dreizehnjähriger Junge in Halberstadt mit den Erlebnissen anderer Zeitzeugen, die Oma mit dem Enkel, Orte und Geschehnisse von damals mit der Tagesschau heute. Er zeigt in diesem Patchwork der Bilder, Szenen, Erfahrungen die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Kluges Notate enden nicht am 30. April. Der 1.Juni, ein Freitag, ist ein besonderer Tag für den jungen Alexander Kluge, den Schüler des Domgymnasiums, "Ein Tag mit einer Überraschung".

"In den Minuten, die nach mitteleuropäischer Zeit den Moment umfassen, in dem Hitler die Tür zu seinem Sterbezimmer schließt, putzen sich die Diplomaten, die an diesem Tag in San Francisco über Gründung und Struktur der Vereinten Nationen verhandeln werden, die Zähne, sie duschen, frühstücken und bereiten sich auf den Tag vor."

Als Alexander Kluge 2010 mit Michael Kloft die letzten zwölf Stunden Hitlers für das Fernsehen koproduzierte, begann er über das Ereignis genauer nachzudenken. Was passierte zum Beispiel in dem Moment, als Hitler den Revolver an seinen Oberkiefer drückte, woanders? Was passierte an diesem letzten Werktag des Dritten Reiches in der Schweiz oder in San Francisco? Wie kamen die Flüchtlinge auf dem Weg nach Hause voran? Was ging dem Kriegsheimkehrer durch den Kopf, der mit einem Bauchschuss im Gebüsch lag? Hat das Wetter zu jenem Tag gepasst: 11,5 Grad Höchsttemperatur und Sprühregen im Norden? Hätte es überhaupt ein passendes Wetter für diesen dramatischen Tag geben können?