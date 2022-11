Zum Tod von Hans Magnus Enzensberger "Eine Handvoll Anekdoten"

Zum Tod von Hans Magnus Enzensberger: Die radioTexte ändern ihr Programm. Wir wiederholen eine Autorenlesung mit Hausbesuch von 2018. "M. war der Älteste von vieren. Darüber lassen sich umfangreiche Romane schreiben … M.s Eltern gaben jedem ihrer Kinder zwei Vornamen, wobei sie sich an die Schutzpatrone ihrer Vorfahren hielten. Doch dazu wurde jeder mit einem kindlichen Ruf- oder Spitznamen bedacht, gegen den kein Protest half und der an ihm hängenblieb bis ans Lebensende, sogar darüber hinaus."

Hans Magnus Enzensberger - intellektueller Tausendsassa, Lyriker, Schriftsteller, Kritiker, Übersetzer, Verleger - wurde 1929 in Kaufbeuren geboren und verbachte seine Kindheit in Franken. In "Eine Handvoll Anekdoten" veröffentlichte er 2018 eine collage-hafte Sammlung von Erinnerungen an seine Jugend, sein Aufwachsen im Dritten Reich und danach. Literaturredakteur Antonio Pellegrino besuchte ihn damals zuhause in seiner Münchner Wohnung und ließ sich aus den "Anekdoten" vorlesen.



