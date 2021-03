Wiebke Puls liest James Fenimore Cooper: Der letzte Mohikaner

August 1757, Nordamerika, riesige Waldgebiete, von Weißen kaum besiedelt, ab und zu Dörfer der Huronen, Delawaren und Mohawk. Die Engländer kämpfen hier mit den Franzosen um die Vorherrschaft in den Kolonien, unterstützt von indigenen Hilfstruppen. Ein Nebenschauplatz im "French and Indian War", wie das, was wir den Siebenjährigen Krieg nennen, in Großbritannien heißt, ein erster Weltkrieg, der Frankreich seine Besitzungen in Nordamerika kosten wird. Hier kämpft James Fenimore Coopers "letzter Mohikaner" in seinem gleichnamigen Roman, der 1826 erschien. Eine Abenteuergeschichte der Weltliteratur, aber auch, so zeigt Karin Lauers Übersetzung, ein überraschend tiefgründiger Text, der Themen wie Rassismus und Alkoholismus spiegelt.