Annette Paulmann liest Virginia Woolf: Eine Gesellschaft

"Was für ein explosiver sprachlicher Furor, was für ein Feuerwerk an Geistesblitzen steckt schon in diesen frühen Texten!“ Antje Rávik Strubel, im vergangenen Jahr für ihren Roman "Blaue Frau“ mit dem Deutschen Buchpreis prämiert, ist fasziniert von der Experimentierlust, vom fein gesponnenen Witz, von der Lebensklugheit in diesen Erzählungen Virginia Woolfs (1882-1941). Da recherchiert etwa eine weibliche Teegesellschaft systematisch männliche Selbstbeweihräucherungs-Techniken - und am Ende steht die sarkastische Erkenntnis, dass Mädchen lieber nicht lesen lernen sollten. Virginia Woolf - die "schwierige“, die "leidende“ Autorin? Gegen solche Schubladen wehrt Strubel sich im Nachwort zu ihrer Neuübersetzung des Kurzgeschichtenbands "Montag oder Dienstag“. Er ist Woolfs Prosasammlung gleichen Titels von 1921 nachempfunden - der ersten und einzigen, die die Schriftstellerin zu Lebzeiten publizieren wird.

Montag oder Dienstag

Stilistische Abenteuerlust durchzieht jede der insgesamt acht Erzählungen in "Montag oder Dienstag“: Vieles ist hier angelegt, woraus später die großen Romane "Orlando“, "Mrs Dalloway“, "Zum Leuchtturm“ oder "Die Wellen“ entstehen sollten. Entsprechend unterschiedlich sind die vier Geschichten, die Annette Paulmann von den Münchner Kammerspielen - unter anderem 2017 mit dem Theaterpreis der Stadt München ausgezeichnet - für die Klassische Lesung interpretiert. Nach der temperamentvollen Satire "Eine Gesellschaft“ wird Woolfs Erzähltechnik des Bewusstseinsstroms in "Das Streichquartett“ ausgelotet, auch in ganz offensichtlichem Sinn: Die Figuren musizieren auf einem Fluss. Wie funktioniert Schreiben eigentlich? Wie entwickelt eine der größten Schriftstellerinnen der klassischen Moderne ihre Figuren? "Ein ungeschriebener Roman“ führt den konfliktreichen Dialog zwischen Autorin und Figur vor. "Die Stelle an der Wand“, laut Strubel die "wildeste und visionärste“ Story der Sammlung, verbindet Nachdenken über "Ach du liebe Zeit, das Rätsel des Lebens“ im Home-Office der 20er Jahre mit beißender Kritik an der von Herren beschlossenen Ordnung der Welt.

"Ja, man könnte sich eine sehr angenehme Welt vorstellen. Eine stille, geräumige Welt, mit den Blumen so rot und blau auf den freien Feldern. Eine Welt ohne Professoren oder Spezialisten oder Haushälterinnen mit Polizistenprofil, eine Welt, die man mit seinem Denken zerteilen könnte wie ein Fisch mit der Flosse das Wasser zerteilt …Wie friedlich ist es hier unten, im Zentrum der Welt verankert… wenn es die Rangordnung nicht gäbe!“

"Montag oder Dienstag“ ist bei C.H.Beck textura erschienen in der Neuübersetzung von Antje Rávik Strubel. Der Band enthält auch die von Woolfs Schwester Vanessa Bell gefertigten Holzschnitt-Illustrationen.

Regie und Moderation: Kirsten Böttcher

Redaktion: Judith Heitkamp