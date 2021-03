Irina Wanka liest Maria Lazar: Leben verboten!

Der Berliner Bankier Ernst von Ufermann steht vor der Pleite. Doch dann eröffnet sich eine verführerische Gelegenheit - und er greift zu … ein Flugzeug nach Frankfurt, in dem Ufermann eigentlich hätte sitzen sollen, stürzt ab. Niemand überlebt, auch Ufermann wird für tot erklärt. Er taucht unter. Seine Gattin kann mit Hilfe der Lebensversicherung die Firma retten. Für einen neuen Pass muss er eine Gegenleistung erbringen, er soll ein Päckchen nach Wien schmuggeln, wo er es mit rechten Burschenschaftlern und völkischen Studenten zu tun bekommt - es ist das Jahr 1931.

Zwischen Räuberpistole und Zeitdiagnose

Die klassische Lesung gewährt Einblick in dieses Doppelspiel zwischen Räuberpistole und Zeitdiagnose. Maria Lazar (1895-1948) heißt die aus Österreich stammende Autorin des Romans "Leben verboten!"; in den 20er Jahren gehörte sie zur literarischen Szene, flüchtete vor den Nazis ins Exil und wurde später vergessen. Dann brachte ein engagierter Wiener Verlag ihr Werk wieder heraus - mit großem Erfolg, "Leben verboten!" stand im vergangenen Sommer in Österreich auf den Bestsellerlisten.



