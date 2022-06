Christian Brückner liest "Das Fräulein von Scuderi" von E.T.A. Hoffmann

Nun war E.T.A. Hoffmann ein berühmter Autor

Die erste Kriminalnovelle

Ob nun diese Geschichte um eine Raubmordserie im Paris des "Sonnenkönigs" wirklich die erste Kriminalnovelle war oder nicht, wird bis heute unterschiedlich interpretiert. So oder so: Eines Nachts klopft das Verbrechen buchstäblich an die Haustür der Magdaleine von Scuderi, die zwar keine richtige Detektivin ist, aber doch "Recherchen" einholt, nach Aufklärung strebt, einen Justizirrtum verhindern will. Die allseits respektierte und kluge Dichterin ist die rationale, sensible, mitdenkende Hauptfigur und künstlerisches Gegengewicht zum genialen, aber zwielichtigen Goldschmied René Cardillac ("grün funkelnde Augen"!), dessen Schmuckstücke eines Tages von der angeblichen Gaunerbande bei der Scuderi auftauchen, inklusive vielsagender Nachricht! Ernst Theodor Wilhelm Hoffmanns historisch genau recherchierte und filigran durchdachte Kombination aus Künstlerroman und Kriminalfall war eine seiner vielen brillanten Ideen, die seiner Zeit voraus waren.