Martin Umbach liest Jeremias Gotthelf: Die schwarze Spinne

Erst sieht der Fleck auf Christines Wange aus wie ein Muttermal. Aber er wächst. "… er ward größer und schwärzer, einzelne dunkle Streifen liefen von ihm aus und nach dem Munde hin schien sich auf dem runden Flecke ein Höcker zu pflanzen. … Je näher der Tag der Geburt kam, desto mächtiger dehnte der schwarze Punkt sich aus, deutliche Beine streckte er von sich aus, kurze Haare trieb er empor, und zum Kopfe ward der Höcker, und glänzend und giftig blitzte es aus demselben wie aus zwei Augen hervor." Was da so gruselig hervorkommt, ist eine todbringende schwarze Spinne. Denn die Menschen des Tals haben dem Teufel ein ungetauftes Kind versprochen.

Horror aus der Schweiz

In seiner packenden Erzählung von 1842 entwirft der Schweizer Jeremias Gotthelf zwei unterschiedliche Erzählebenen: in der Rahmenhandlung die biedermeierlich-freundliche Szene einer Taufe im Emmental, darin eingebettet die Legende von der schwarzen Spinne, die der Großvater erzählt. Regisseur Axel Wostry entschied sich in seiner Inszenierung für eine Besetzung mit zwei Sprechern. Martin Umbach erzählt von den sagenhaften Schauertaten der Vorfahren und vom Unwesen der Spinne. Annett Wunsch, selbst Schweizerin, gestaltet im ersten und dritten Teil die Taufszene, deren Teilnehmer mehr und mehr an ihrer eigenen Sicherheit zu zweifeln beginnen. Ein Schweizer Klassiker der Literaturgeschichte. Zu hören in der klassischen Lesung, den radioTexten am Donnerstag, drei Teile ab dem 17. Februar 2022.



Moderation und Redaktion: Judith Heitkamp