Sithembile Menck liest "Die Farbe Lila" von Alice Walker

Die Geschichte der 14-jährigen Celie, die sich ihr eigenes Leben erschreibt und erkämpft, mündet in die Utopie einer solidarischen, weiblichen Welt - damit berührt „Die Farbe Lila" uns seit Generationen. 40 Jahre nach Erscheinen und Spielberg-Film und viele Auseinandersetzungen um gerechte Sprache später macht eine zeitgemäße Übersetzung den Roman jetzt neu zugänglich. Für Bayern 2 hat die Schauspielerin Sithembile Menck diese neue „Farbe Lila“ gelesen.

Regie führte Irene Schuck, Robin Auld besorgte die Technik, Redaktion Judith Heitkamp – eine intensives und inspiriertes Projekt für alle Beteiligten. Ergebnis der Koproduktion mit dem Ecco Verlag sind ein elfteiliger Podcast mit der ungekürzten Lesung, zu finden in ARD Audiothek und BR Podcastcenter, ein Hörbuch (HarperAudio) und natürlich eine Sendereihe in den radioTexten am Donnerstag, der klassischen Lesung.